Verónica Alcocer no se pudo contener y bailó mapalé durante su visita en España. Tw: @Albalureyes. 2 de mayo de 2023

“Tiene más compostura Yina Calderón”: ola de burlas contra el baile de Verónica Alcocer en España.

Y es que sin pena alguna y pasándose por encima todo el protocolo que caracteriza este tipo de viajes de Estado, a Verónica Alcocer se el olvido que estaba en una visita de alto calibre y terminó bailando el tradicional baile colombiano ‘Mapalé’ en plena embajada.

El hecho se dio a la salida de la Embajada de Colombia en España, mientras se realizaba la visita el presidente Gustavo Petro que se extenderá hasta el día viernes. En los videos que son virales a traves de Twitter se puede ver como la primera dama termina siendo recibida por un grupo de bailares, y ella termina uniéndose a la fiesta.

Con ayuda de marimondas y bailarines, la primera dama se unió a dicha y sin pensarlo dos veces se puso en actitud de festejo, llevándose todas las miradas de todos los que allí estaban presentes.

“Fue a brinconearle a los españoles”: ola de burlas contra el baile de Verónica Alcocer en España

Como era de esperarse, este acto desencadenó una ola de burlas y críticas en contra de la esposa del presidente Gustavo Petro, donde le afirmaron que solo se dedicaba a ‘hacer el ridículo’ y que no es ‘capaz de comportarse en un evento diplomático’.

“Ummm si claro como el lodo. El médico le dijo nada de brincos y no hace caso próxima prótesis”, “Otra bailadita antes de regresarte Vero. Que pesar que no llevaste a Agmencito. Con el te mueves más que con el emperador. Pa la proxima lo metes en la delegación y sacar una o dos vecinas”, “Que boleta , la brincona haciendo quedar mal a Colombia”, “Ordinaria, usted representa a Colombia en el exterior, no las corralejas sucreñas”, “Que vieja para ordinaria enserio”; entre otros, son tan solo algunos de los comentarios que le han hecho llegar, tras su ‘espectáculo’.

Tiene más compostura Yina Calderón borracha y drogada que la Primera Dama de Colombia Verónica Alcocer. ¡Qué gonorrea! pic.twitter.com/uoCpd9air4 — 𝙻𝚢𝚔𝚊𝚗 (@lykan_hypers) May 2, 2023

Esto es Colombia la brincona Verónica Alcocer se la pasa de velorio en velorio en el extranjero y Uribe Vélez se la pasa escribiendo tuiter para dar pésame pero no dice ni la O del narcogobierno que destruye a Colombia — Eduardo (@Eduardo21859982) May 2, 2023

“Parece Mario Bros”: ‘acaban’ con la pinta de Verónica Alcocer en redes por usar overol

En un corto clip que hace parte de una campaña que la primera dama hacía en sus redes sociales, hay un momento donde se le ve haciendo figuras con arcilla, y está usando un overol en su atuendo.

Ahora, en redes sociales se han pegado de esto para compararla con Mario Bros, en medio de la movida que ha tenido la película de los hermanos fontaneros, Alcocer terminó metida en la colada y es atacada con comentarios como los siguientes:

“Y sumercé qué tiene que ir a hacer al Congreso? En qué momento se creyó el cuento que es funcionaria?”, “Con ese overol puesto parece Mario Bros”; “Con todo respeto sobre la Primera Dama, se me parece mucho al Pollito Pío.”; o “Dígale al que le escribió esa retahíla que el arte es la expresión de un pueblo, del mismo ser, es pasado, futuro y presente y utilizar el arte y al artista con fines populistas o se faranduleros es un irrespeto.