¿Y ahora que dirá Carolina Cruz?: Verónica Alcocer se someterá a explantación mamaria.

El tema del retiro de implantes y prótesis mamarias ha estado muy presente en las conversaciones por redes sociales, después de que una de las presentadora del matutino de Caracol Televisión, “Día a día”, soltara unos comentarios completamente desmedidos y poco empáticos sobre las mujeres que se someten a este procedimiento.

Se trata de Carolina Cruz, y sus palabras desataron un debate nacional, y desde figuras del medio hasta cirujanos y expertos en medicina han salido en redes sociales a comentar, argumentar, pero sobre todo, a sacar de la ignorancia a la modelo. y ex de Lincoln Palomeque.

Ahora, de parte de la Casa de Nariño se ha hecho el anuncio de que la primera dama, Verónica Alcocer, ha optado por someterse a un procedimiento quirúrgico que se relaciona justamente con los implantes mamarios que tiene.

Verónica Alcocer se someterá a explantación mamaria para evitar problemas de salud

Según el comunicado oficial que emitió la Casa de Nariño, “por recomendación médica, la Primera Dama de la Nación, Verónica Alcocer García, se someterá este martes, 14 de marzo de 2023, a una cirugía para el cambio de sus prótesis mamarias, con el fin de evitar riesgos futuros en su estado de salud”.

Asimismo, el comunicado afirma que Alcocer deberá tomarse unos días de reposo para la recuperación de la misma:

“Por dicha razón, la Presidencia anunció que la esposa del mandatario se ausentará un tiempo de sus funciones como gestora social. “(...) la señora Verónica tomará una pausa en su agenda de trabajo y se ausentará unas semanas, hasta que el personal médico autorice retomar sus labores”, se explicó en el comunicado.

Si bien hasta el momento no se reporta que la primera dama haya sufrido de percances de salud asociados al síndrome de Asia. Sin embargo, el presidente y su familia siempre están en el deber de informar su estado de salud ante los demás para evitar especulaciones.

Este es el comunicado oficial emitido por la Casa de Nariño con respecto al estado de salud de la primera dama y las razones para su intervención quirúrgica:

#Atención la Primera Dama Verónica Alcocer se someterá a una cirugía de cambio de prótesis por razones de salud. pic.twitter.com/4PLQ8txAZv — Maritza Aristizábal (@Maryaristizabal) March 14, 2023

Los hombres también ‘destrozan’ a Carolina Cruz: Juan Pablo Raba ‘está horrorizado y perplejo’

Los hombres también ‘destrozan’ a Carolina Cruz, ahora Juan Pablo Raba expresa que ‘está horrorizado y perplejo’, sobre todo porque lleva días tratando de entender lo que la presentadora quiso expresar y cómo esto ha tenido un impacto negativo entre los más afectados que van desde las mujeres que pasan por ello hasta sus cuidadores o familiares.

“Primero quiero decir que todos tienen derecho a dar su opinión, la que sea, pero mi opinión es que una mujer plana es femenina. Una mujer plana no se ve como un hombre y que las cicatrices no son horribles. Las cicatrices hablan de la vida, las experiencias, los accidentes, los errores y las decisiones que hemos tomado. Las cicatrices no son horribles...”, añadió el actor que hoy más que nunca se muestra solidario y empático con quienes han vivido o pasado por una situación tan compleja y delicada.

Por eso, reitera que pese a que cada quien es libre de opinar sobre algún tema, si pide que por lo menos tengan un grado de sutileza y hasta de argumentos válidos y serios sobre ello, ya que de una u otra forma todo lo que se dice en público tiene una repercusión y Carolina Cruz ahora sí que lo sabe.