“Parece Mario Bros”: ‘acaban’ con la pinta de Verónica Alcocer en redes por usar overol.

Las críticas contra la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, no cesan por lo pronto. Y es que aparte de ser criticada por la forma en que ha buscado intervenir y ‘salvar’ la reforma a la salud en el Congreso. sus acciones dejaron evidencia el verdadero papel que intenta jugar Verónica, este no se limita únicamente a ser ‘la esposa del presidente’.

Lo que para los cibernautas es curioso, es el hecho de que la primera dama no posee cargo público alguno, además de que no devenga salario y no tiene oficina en el Gobierno, y esto ha sido de bastante crítica entre la opinión pública.

Pero más allá de eso, otra critica que surgió fue gracias a un video que ella misma posteó en sus redes sociales donde una pieza que uso la dejo mal parada, e incluso la comparan con un clásico personaje de los videojuegos.

“Parece Mario Bros”: ‘acaban’ con la pinta de Verónica Alcocer en redes por usar overol

En un corto clip que hace parte de una campaña que la primera dama hacía en sus redes sociales, hay un momento donde se le ve haciendo figuras con arcilla, y está usando un overol en su atuendo.

Ahora, en redes sociales se han pegado de esto para compararla con Mario Bros, en medio de la movida que ha tenido la película de los hermanos fontaneros, Alcocer terminó metida en la colada y es atacada con comentarios como los siguientes:

“Y sumercé qué tiene que ir a hacer al Congreso? En qué momento se creyó el cuento que es funcionaria?”, “Con ese overol puesto parece Mario Bros”; “Con todo respeto sobre la Primera Dama, se me parece mucho al Pollito Pío.”; o “Dígale al que le escribió esa retahíla que el arte es la expresión de un pueblo, del mismo ser, es pasado, futuro y presente y utilizar el arte y al artista con fines populistas o se faranduleros es un irrespeto.