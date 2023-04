“La próxima presidenta de Colombia”: hija de Petro recibe lluvia de elogios en redes por sí, viajar.

Irónicamente, aunque Verónica Alcocer pueda hacer lo mismo y esto sea perfectamente legal, es criticada por su representación diplomática en nombre de su marido, el presidente Petro.

Incluso, la Primera Dama ha sido tendencia por eso, muchas veces sin merecerlo.

Pero a Sofía Petro, su hija mayor, en cambio, le llueven halagos. La joven posteó en Instagram fotos de su último viaje. Esto, a pesar de sufrir un pequeño impasse:

“(En la foto 4 me ven muy tranquila pero me había picado una abejota en el dedo mientras me comía una guama gigante y me estaba doliendo bastante) 🍈🌴🌿Les tengo historias de este recorrido prontiisimo”, escribió ella.

Allí se ve detalladamente que usa un vestido de motivo tropical y en dos fotos aparece también con una comunidad indígena, aprendiendo. Allí se tomó varias fotos, compartiendo con ellos y también mostrando su sencillez.

“La próxima presidenta de Colombia”

Y, por supuesto, todo han sido más que halagos para ella, a la que valoran por su sencillez. Es algo más orgánica que su madre (debería aprenderle) en cuanto a sus contenidos. Y por eso quizás la critican menos.

De hecho, incluso hasta se ha ganado todos los tipos de elogios que pueden existir. Entre algunos, ser “la próxima presidenta de Colombia”:

“Aquí está la nueva presidenta de colombia.. ojalá quisiera .. alguna vez serlo.. la primera mujer y joven dirigiendo el país.. 😎”, “Eres la versión de tu papá hecha mujer 💪👏 vas por buen camino sigue así 👌🦋💞” Adelante Sofi a las críticas ignorelas siempre mira lo positivo, vas super bien 👍 felicitaciones y abrazos ❤️❤️👏👏👏👏👏👏👏👏”, son algunos de los comentarios que la hija del presidente Petro ha recibido en redes sociales.

Esto, en contraste con más descubrimientos sobre puestos dados por su madre a varios clanes políticos.