Seguir culpando a Sasha Sokol por el abuso de Luis de Llano prueba que no entendemos

Sasha Sokol ha vuelto a abrir el tema del abuso de Luis de Llano pero ésta vez ha señalado la “falta de empatía” del conductor Yordi Rosado, quien en su momento minimizó abiertamente la violencia que el productor ejerció contra ella.

“Yordi: no te faltó experiencia, te faltó empatía. Por supuesto que no tienes culpa de lo que tus invitados te cuentan; pero tienes la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas”, escribió Sokol en redes sociales.

“¿Qué pensará un posible abusador al ver tu entrevista del 6 de marzo? y sobre todo, ¿qué pensarán otras víctimas de abuso?”, siguió. “Pensarán que gana la impunidad; porque en este país un señor puede sentarse en un programa exitoso, hablar como si nada sobre una relación ilícita y el entrevistador le responde ‘¿ah, sólo anduvieron seis meses?, ¿y estuvieron muy enamorados?’”.

“Mientras hacías esas preguntas pensabas en el raiting que tendría tu programa… No pensaste en mí. Ni en mí a los 14, ni en mí hoy. La empatía se tiene o no se tiene. Tú, no la tuviste”.

Han pasado 9 meses desde que la cantante publicó su testimonio sobre el abuso que vivió por parte de Luis de Llano. En este, aseveró que fue algo que la marcó para siempre y se cuestionó qué habría sido de su vida si el productor no se hubiese metido con ella.

La decisión de hacer público lo que vivió, vino después de que Yordi Rosado entrevistara al productor en su programa de Youtube. Este hizo varias preguntas sobre lo que sucedía tras bambalinas en la industria del entretenimiento y eventualmente mencionó a Sasha, pues mucho se decía que tenían una relación.

“Sí tuve un romance con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio. Tuve un momento en el que convivimos juntos, estuve muy enamorado de ella y un día nada que ver y se acabó y seguimos trabajando 10 años más juntos”, dijo de Llano en la entrevista.

El productor también señaló que durante mucho tiempo “inventaron muchas cosas”, incluso un supuesto embarazo pero que al final nunca hubo pruebas de nada.

Sasha tenía apenas 14 años cuando inició una relación con De Llano, de entonces 39 años. “Pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral, nos vemos en tribunales”, recalcó la cantante en abril.

Lo que yo hice al compartir la verdad no fue con la intención de lapidar a Luis. A él lo lapidan sus actos. — Sasha Sokol (@SashaSokol) April 6, 2022

Aunque la cantante ha recibido un gran apoyo, tras la nuea serie de tuits volvió a ser culpada por lo sucedido ya que algunos señalan que “Yordi no tiene más culpa que los padres de Sasha” .

“Tiene la responsabilidad de ser imparcial, el no está obligado a defender o atacar un acto q a él no le consta, pero TUS PADRES SI TENÍAN ESA OBLIGACIÓN así q el primer reclamo sería para ellos”. “NO! Como Madre jamás permitiría que mi hijo menor de edad se relacionara con una mujer tan grande!!! Ellos lo permitieron porque querían que su hija fuera famosa y ella ya después siendo mayor de edad siguió con él!!! Cuál abuso?”, se lee en los comentarios.

“A mi hija a esa edad la tenía super vigilada, no salía si no iba yo con ella , no defiendo al señor , pero la culpa no solo es de él, también debería de aver , castigo para los papás que entregan a sus hijos a productores para que los hagan famosos”, alegaron otros.

Seguir culpando a Sasha (y asu madre) de lo sucedido es seguir alimentando el problema. La sociedad normaliza el abuso, culpa a la víctima y señala a las madres por “criar agresores”.

El único culpable es el agresor y Sasha la víctima, quien está en todo su derecho a alzar la voz no importa si pasaron 30 o 50 años.