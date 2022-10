Luis de Llano tras acusación de presunto abuso: “No voy a llegar a ningún acuerdo”

El caso de Sasha Sokol pica y se extiende. El productor de televisión y musical Luis Llano se pronunció, este lunes 3 de octubre, sobre la acusación sobre el presunto abuso que cometió en contra de la cantante cuando ella era una adolescente.

De Llano y Sokol mantuvieron una relación sentimental en la década de 1980, cuando él tenía 39 años y era el productor musical de Timbiriche, y ella solo 14 años y cantaba en la agrupación. Razón por la que el pasado 8 de marzo de este año, la artista decidió romper el silencio y denunciarlo por “daño moral”, pues asegura que fue abusada por él.

A su llegada a México, decenas de periodistas lo abordaron para que se pronunciara sobre la acusación. Pese a que se negó a hablar abiertamente sobre el cargo, no dudo en dar su punto vista: “Todavía no es el momento para hablar sobre eso (…) Soy Transparente, no voy a llegar a ningún acuerdo. (…) Nunca me he arrepentido de nada, estoy muy orgullo de mi nombre, mi trayectoria y mi carrera, estoy muy orgulloso de quien soy y quien nada debe nada teme”.

Al ser consultado si cometió algún delito, respondió que los durante más de 50 años que ha prestado servicios a Televisa, “nadie recibió una queja de mí”. Además, indicó que hasta ahora no ha tenido ningún tipo de contacto con Sokol y que no ella ni lo que haga le preocupa, porque “estoy tranquilo”. Confirmó que recibió la notificación de la acusación y que solo está esperando el momento adecuado para dar las declaraciones abiertamente sobre su caso.

No soy culpable

“Yo no me disculpo de nada, porque yo no hice nada”, de esta forma sostiene que es inocente a las acusaciones a las que se enfrenta y espera que se resuelva de “la de forma sana y justa como tiene que ser”.

El productor de 77 años, sostuvo que no enviará ningún mensaje a nadie (en referencia a la cantante) y, además, que de ser declarado inocente, aseveró que no demandará por difamación a la también actriz, pues se considera una “persona recta”.

El conflicto

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Sokol soltó años de silencio y expuso su caso en su cuenta en Instagram a través de una carta extensa en la que denunció: “Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. Hace dos días, Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos”.

En la misiva, Sokol detalló: “Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años. Mi familia se enteró y se volvieron locos. No era para menos, Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá”.

Ahora la actriz espera que se haga justicia para ayudar a todas las víctimas de abuso infantil, y aseveró que con el dinero que recaude de la demanda, lo donará a los niños y adolescentes que están atravesando por este infierno.