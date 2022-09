Sasha Sokol quiere justicia para ayudar a otras víctimas de abuso: “Es lo mínimo que espero”

El pasado 8 de marzo, a propósito del Día Internacional de La Mujer, la cantante y actriz mexicana, Sasha Sokol, acusó al que fue su manager y productor, Luis del Llano, por abuso cuando apenas era una menor de edad y pertenecía al grupo Timbiriche.

“¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad”, es parte del mensaje que publicó Sasha en su Instagram sobre lo sucedido.

En julio pasado acudió a la Fiscalía Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para rendir declaraciones y formalizar la denuncia en contra del productor.

No es una época tranquila

El pasado martes, la prensa la abordó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde reiteró que no puede revelar detalles del caso, pero si habló de su estado anímico tras dar a conocer ese terrible pasado que envuelve su vida cuando apenas ella tenía 14 años.

“No es para nada una época tranquila, ninguna persona que haya vivido lo que yo viví. No estoy tranquila, estoy pasando un momento difícil, me imagino que la familia de Luis también está pasando un momento difícil pero no podemos hablar del proceso porque eso es lo que pide el mismo proceso”, dijo la cantante a las cámaras de Multimedios TV, según publicó Milenio.

La integrante de Timbiriche está solicitando de Luis del Llano dos cosas, unas disculpas públicas tras el exproductor hablar en varias entrevista sobre la relación que sostuvo con la cantante cuando tenía 39 años.

“Lo único que estoy buscando es que se estabilice la verdad y que me ofrezca una disculpa. Me parece que es lo mínimo que se puede pedir (…) Ustedes se van a enterar cuando me dé la disculpa”, dijo.

La compensación no es para mí

También indicó que espera una indemnización que será destinada a una asociación que ayude a quienes son víctimas de abuso sexual.

“El monto no es para mí, es para una asociación con la que firmé convenio en el que se entrega el 100 por ciento. Se llama ADIVAC (Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas) A.C. y creo que es importante que haya un monto”.

La intérprete de Trampas de luz y Serás el aire, esgrimió también las razones por las que debe haber una compensación: “los actos tienen consecuencia; pero si quitamos las consecuencias ¿qué mensaje le estamos dando a la gente que está pensando hacer algo de esta naturaleza? Que no pasa nada, en la tierra de no pasa nada, y eso no es bueno”.

“Y la otra razón es que, si hay una asociación, como hay tantas, que necesitan los recursos para ayudar a otras personas en mi situación ¿por qué negárselos?”, agregó.

También envió un mensaje a todas las mujeres y hombres que han pasado por una situación de abuso como la que ella vivió. “Hay muchas personas que pasan por esto. Ojalá y pueda servir de alguna forma de inspiración o aliento. Creo que es una forma de empezar a sanar, qué ayuda”.