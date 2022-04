Sasha Sokol responde a Luis de Llano: pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral, nos vemos en tribunales

A un mes de alzar la voz a través de las redes sobre el abuso que vivió por parte de Luis de Llano, Sasha Sokol r ecurrió de nuevo a sus redes, para responder al productor de televisión.

La cantante explicó en dos extensas publicaciones en su cuenta de Instagram cómo fue su relación con Luis, y también lo desmintió, asegurando que su relación no fue transparente como él lo dijo en su comunicado.

Ante esto, Sasha decidió romper el silencio de nuevo y desmentirlo, explicando a fondo cómo fue su relación, y dejando claro que sus padres no tuvieron la culpa.

Sasha Sökol responde a Luis de Llano y lo desmiente

La integrante de Timbiriche destacó que sus padres se enteraron de su relación con Luis dos años después, por lo que no fue nada transparente como aseguró el productor.

También se dirigió directamente a él y le dijo “Luis: pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral. Nos vemos en los tribunales”, dejando claro que lo demandará.

Además, explicó que en su momento su madre sí quiso demandarlo, pero los abogados le aconsejaron no hacerlo.

Sasha revela la razón por la que mantuvo una relación con alguien 25 años mayor

Sasha destacó que aunque su madre la envió a un internado en Boston, seguía hablando con Luis por teléfono, a espaldas de sus padres, y explicó la razón por la que continuó con la relación.

“Luis era admirado y aplaudido por todos a mi alrededor. ¿Se imaginan lo que siente un menor recibiendo la atención de alguien así? Ser vista por él me hizo sentir la niña más especial del mundo. Cuando un menor siente mezcla de admiración y confianza ante un adulto, NO se encienden sus alarmas internas. Por el contrario, agradece la atención que considera un regalo”, dijo Sasha, detallando la razón por la que mantuvo una relación con alguien que era 25 años mayor que ella.

Y destacó lo mal que está echarle la culpa a su madre, y no a Luis. “Al tratar de echarle la culpa a mi mamá, —las personas que no pueden ver lo que no ven—, simplemente diluyen la responsabilidad del único culpable. Y no hay nada que revictimice más a la víctima que mantener la impunidad del victimario”.