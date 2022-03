Sasha Sokol amenaza con acciones legales y Luis de Llano asegura que no cometió ningún delito

Luego de la escandalosa denuncia de Sasha Sokol contra Luis de Llano por acosos, tras ser su productor y pareja cuando apenas tenía 14 años, la cantante se había mantenido bajo perfil.

A casi un mes de tomar la decisión de contar la verdad sobre su historia, rompió el silencio cuando fue abordada por periodistas en su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México junto a su esposo Alejandro Soberón.

Sokol se mostró muy agradecida por todo el apoyo que ha recibido pero también dijo estar sorprendida por las personas que aún no ven la gravedad del caso.

“No voy a hacer comentarios. Lo único que te puedo decir, es que estoy muy sacudida, muy movida, conmovida, con la reacción de solidaridad que he recibido. Y muy movida también por las personas que, aún hoy, todavía no pueden ver claramente lo que sucedió y nombrarlo, mientras ese tipo de conductas sigan existiendo y se sigue normalizando algo que no es correcto. No para mí, para niños y niñas en el futuro”, añadió.

La intérprete no descartó la posibilidad de acudir con las autoridades, toda vez que la misma Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se puso a sus órdenes tras conocer su denuncia en redes.

El productor se tomó su tiempo para pronunciarse sobre el comunicado de emitido por Sasha.

Luis ofreció una disculpa a Sokol pero remarcó su inocencia y sostuvo que su relación siempre fue abierta y transparente.

“Antes que nada ofrezco una disculpa a Sasha Sokol, si ella sintió con mis comentarios alguna ofensa, y también por haber hecho pública información que atañe exclusivamente al ámbito privado de dos personas. Mi relación con Sasha Sokol siempre fue abierta y transparente por parte de ella y de su familia. En todo momento y bajo toda circunstancia nos brindamos recíprocamente respeto, compañía, empatía, amor y comprensión. En mi vida me he conducido siempre con la verdad, no he cometido delito alguno, ni tampoco he actuado de forma inmoral”, dijo.

— Luis de Llano