Carla Gordón: Las Relaciones Públicas deben potenciar a cada empresa a todo nivel

Una computadora, $1000 de sus ahorros y su auto fueron las cosas con las que Carla Gordón marcó un génesis de lo que hoy es su empresa de Ralaciones Públicas (RRPP)One to One PR Consulting. Previo a ello, su nombre se instauró como marca propia, con lo que se movió para potenciar a One to One.

“Siempre he dicho que soy relacionista pública desde que nací, considero que este perfil te da ese impulso de poder socializar, tratar con diferentes públicos. Desde pequeña me llamó mucho la atención el tema de los medios de comunicación, confié en mí y en poder ingresar a este mundo por todo lo que me mueve.

Empecé en varios medios haciendo producción, en la televisión, como editora de revistas, fui parte de radio EXA, entre otras experiencias de este maravilloso mundo de la Comunicación. Paralelamente siempre hacía la parte de las RRPP, había eventos y yo convocaba, generaba alianzas y me empecé a involucrar poco a poco, acercándome a todos los que han sido y son mis clientes”, señala.

Carla Gordón

Todo esto lo empezó a labrar a sus 18 años. Cree que siempre tuvo este gran potencial y las empresas que trabajan con Carla lo saben por los resultados obtenidos con la gestión de RRPP que se ha hecho. “Empecé como todos, con una trayectoria de asistente, de ejecutiva, de coordinadora y llegué a ser la directora de una multinacional de comunicación, manejando el departamento de RRPP a nivel nacional, lanzándome al agua prácticamente desdecero. Fue una construcción, no nacemos sabiendo cómo hacer las cosas y en el camino uno tiene que forjar su criterio y responsabilidad con las cosas para aprender de los errores con conciencia, aceptarlos y mejorar la estrategia”, acota Gordón.

¿Cuál fue el plus de su estrategia de posicionamiento? Innovar acorde a las tendencias mundiales. “Hace cinco años edifiqué años One to One PR Consulting, misma que nace primero de la necesidad de dar un giro a la evolución de las RRPP, sentí de repente que las empresas tenían un concepto que no era el correcto porque no sólo tiene que ver con los free press porque en RRPP es mucho más. Es muy importante que nos vean como estrategas de comunicación. Siendo así potencié el Marketing de Influencia hace 10 años, me capacité fuera del país cuando acá muy poco se sabía del tema. Autoeducarme permitió innovar en mis propuestas y así pude ofrecer proyectos destacados frente a la competencia”, asegura.

Una correcta organización

Divide su día en 12 reuniones diarias. Se considera muy organizada porque de eso vibra. Es una fiel apasionada de las RRPP y el ciclismo. Todo el personal que pasa por la agencia sabe cómo es la dinámica del trabajo en el cual yo respeto la esencia y pido que me sumen

Maneja un protocolo específico de trabajo desde cómo saludar al cliente, cómo se debe responder, qué hacer en situaciones de crisis, etc. Y esto es algo que conoce su equipo, mismo que ha ido variando. Ella lo llama como “agencia pulpo” ya que cuenta y participa activamente con otras agencias de RRPP, así como también cuenta con personal externo que apoya sus propuestas BTL y además su grupo de trabajo fijo.

Confianza empresarial

“He manejado las RRPP de las marcas líderes de cada una de las categorías como: Adelca, CNT, Belcorp, Seguros Equinoccial, Etafashion, Stevia Life, Grupo KFC, Suzuki, Grupo entregas, y más.