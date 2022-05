Hallan cuerpo de una joven y su ropa coincide con la de Yolanda Martínez

Las pertenencias de una joven, fueron encontradas en un lote baldío del municipio de Juárez, Nuevo León. Más tarde se reveló que correspondían a Yolanda Martínez, joven desaparecida desde el pasado 31 de marzo.

Encuentran pertenencias de Yolanda Martínez

De acuerdo con Zócalo, una fuente cercana a las investigaciones reveló que sus pertenencias fueron localizadas junto al cuerpo de una mujer que fue encontrada sin vida en la colonia Los Huertos.

Al lugar llegaron elementos de la Policía municipal y de la Agencia Estatal de Investigaciones que iniciaron con las indagatorias. Hasta el momento no se ha revelado la identidad de la víctima.

Yolanda Martínez fue vista con vida el pasado 31 de marzo en la colonia Constituyentes de Querétaro. La mujer se habría quedado a dormir en casa de su abuela y de ahí habría salido a buscar trabajo.

En el reporte de búsqueda de Yolanda Martínez se describe que el día de su desaparición vestía una blusa de rayas negras, pantalón de mezclilla azul y tenis negros.

Anteriormente las autoridades de Nuevo León informaron que se ofrecía una recompensa de hasta 100 mil pesos por información que los ayude a ubicar a Yolanda Martínez.

El pasado 4 de mayo, el padre de la mujer habló sobre la posibilidad de que su hija hubiera sido víctima de feminicidio. En una entrevista con diversos medios declaró:

“No quiero perder tiempo porque van 35 días que no encuentro a mi hija y no me la van a dejar tirada como un perro. El asesino no debe estar en la calle porque es peligroso.”

Al mismo tiempo denunció irregularidades en el caso y un lento avance en la investigación:

“Han metido mano negra en la carpeta que no voy a permitir. No soy payaso de nadie, aquí no se va a hacer un circo, señores. Yo estoy exigiendo que me presenten a mi hija aquí.”

Por su parte el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García declaró que la mujer de 26 años, pudo haberse ido de su casa debido a una situación de violencia familiar.

En una entrevista el gobernador detalló que la joven tiene un tío, hermano de su madre, que es muy violento.

“Eso dice la carpeta, y obviamente yo como gobierno no puedo intervenir en la investigación, pero ya tengo conocimiento que había un tío, hermano de la mamá, muy violento, que inclusive tomaba y se metía a la habitación. No quiero dar más detalles, ustedes se pueden imaginar lo que pasaba ahí”

También ofreció protección a Yolanda si regresaba a su casa, en el caso de que hubiera decidido huir.

“Quiero dar un mensaje a la comunidad, que muy probablemente, en el caso de Yolanda, por violencia familiar que había, ella salió de su domicilio. El mensaje es para pedirles, y decirle a Yolanda, si nos está viendo, que se sienta 100 por ciento protegida”.

Finalmente dijo que su padre conocía esta información y se mantenía al tanto de los avances en el caso.