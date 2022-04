Señalar la paternidad del padre de Debanhi alimenta la violencia detrás del caso y es momento de parar

Debanhi Escobar desapareció la madrugada del 9 de abril tras salir de una fiesta. Trece días después encontraron su cuerpo en la cisterna del Motel Nueva Castilla, ubicado a pocos metros de donde se le vio la última vez. Hasta hoy, la investigación de lo que sucedió con ella ha estado llena de inconsistencias, charlatanes y señalamientos sin sentido que nos hacen creer que nunca tendremos respuestas.

“Mi hija está muerta. Y yo no sé qué hacer. Exijo que se aclare por qué desapareció Debanhi”, exclamo don Mario a los medios de comunicación.

Mario Escobar ha estado desde el primer momento al frente de la búsqueda de su hija, dando a conocer la existencia de evidencia que revelaría el paradero. Fue él quien dijo haber reconocido la ropa de Debanhi cuando fue encontrada en la cisterna, así como un crucifijo que llevaba puesto.

Debanhi Escobar El Motel Nueva Castilla se encuentra a unos pasos del punto donde Debanhi fue vista por última vez

Desde este momento, denunció que hubo negligencia por parte de la Fiscalía ya que el lugar había sido cateado al menos cuatro veces.

“Pido perdón por creer en la Fiscalía. Pido perdón a mi familia, pido perdón a mucha gente que creyó en mí, que creyó en mi esposa. Fueron muchos días y la Fiscalía no hizo su trabajo correctamente”, dijo el padre de la joven ante los reporteros que llegaron al lugar.

El Sr Mario padre de #Debanhi en frases :



▪️Por creer a la fiscalía

▪️Pido perdón a mi familia a mucha gente que creyó en mi que creyó en mi esposa

#NUEVOLEONFEMINICIDA pic.twitter.com/15S5ERXDsp — #LoQuePasaEnSN®️ (@QuePasaEnSN) April 22, 2022

Con el paso de los días, don Mario siguió dando declaraciones a la prensa para evitar que tergiversaran la historia de su hija, también la despidió y aseguró que no descansaría hasta esclarecer todo.

Ahora, una entrevista ha despertado indignación de quienes han sido testigos de todo el proceso que ha vivido pues fue cuestionado por no ser el padre biológico de Debanhi.

“¿Usted es el padre biológico de Debanhi?”, pregunta la presentadora María Julia Lafuente de Telediario, a lo que este contestó con un rotundo “no”. Lafuente vuelve a preguntar y este responde que: “padre no es el que engendra sino el que cría”.

#SabíasQue

El padre de #Debanhi Mario Escobar NO es su padre biológico.

Aquí lo comenta con la periodista María Julia Lafuente #Telediario #MTY pic.twitter.com/sRYJsy4Kc9 — Jorge Luna (@Jorge_Luna01) April 27, 2022

Don Mario reveló que se hizo cargo de Debanhi desde que tenía un año, cuatro meses.

En redes sociales reprobaron la actitud de la presentadora y aplaudieron la respuesta del padre de Debanhi.

“¡Y aún así movió montañas para encontrarla, eso hace un verdadero padre!”. “Esas preguntas personales que tienen que ver ?? Que fastidio !!”. “¿Y eso que tiene que ver? Un padre no es el que engendra, un padre es todo amor y el que cría”. “Que asco de periodista eres algo que no suma para nada a la investigación. Notas y comentarios amarillistas”. “Esta señora insinuó que Debanhi se la pasaba en fiestas y encima cuestiona al papá si la engendró o no. Cuanto amarillismo y poca empatía”, se lee.

Caso Debanhi Escobar En redes sociales circulan fotos y videos de Debanhi en viajes y fiestas junto a sus padres

Internautas pidieron que dejaran de desviar la atención a temas que no aportan nada a la investigación y que tampoco ayudan a resolver la crisis de violencia que se está viviendo en el país.

En redes sociales han circulado fotografías de la relación que tenían Debanhi y su padre, entre viajes y fiestas familiares en los que siempre estaban felices.

Él mismo ha mencionado que el dolor que vive es incomparable y que cada día sueña con volver a ver a Debanhi entrar a su casa, aunque sabe que jamás podrá abrazarla de nuevo. ”Yo sigo esperando que regrese, lamentablemente nunca va a regresar”, relató.

A lo largo de los días han surgido historias que sólo repiten discursos culpabilizan a los padres de Debanhi, que cuestionan su estilo de vida y que incluso romantizan situaciones, como sucedió con el supuesto pretendiente que tenía.

Esto sólo le resta responsabilidad al sistema que debería velar por nuestra seguridad y tomar acción sobre los agresores. También minimiza la problemática que vivimos respecto a las desapariciones forzadas y feminicidios en México.