“Pido perdón”: las desgarradoras palabras del padre de Debanhi que nos indignan a todos

Pasaron 13 días desde que Debanhi Escobar fue reportada como desaparecida hasta que la tarde del 21 de abril las autoridades informaron del hallazgo del cuerpo de una mujer en una cisterna que es parte del Motel Nueva Castilla. El lugar se ubica a unos pasos del último punto donde se le vio con vida a la joven de 18 años y uno de los primeros lugares donde inició la búsqueda.

Se informa evento relacionado a la investigación de la desaparición de la ciudadana Debanhi Susana Escobar Bazaldúa.

Debanhi acudió a una fiesta cerca de ese punto con dos amigas pero éstas la dejaron con un contacto de confianza que la regresaría a su casa. La joven se quedó sola en medio de la carretera a Nuevo Laredo y una fotografía, tomada por el mismo conductor, fue evidencia de ello.

Mario Escobar, padre de Debanhi aseguró que tanto el sujeto como las amigas fueron interrogados pero que sus versiones habían sido cambiantes. También trascendió que ninguno había sido detenido.

Conforme pasaron los días, se dieron a conocer más detalles como que Debanhi habría caminado unos metros hasta una empresa de transportes en la que supuestamente entró pero nunca salió. Esto fue desmentido en medio de otras especulaciones que llevaron a realizar búsquedas en otros puntos como la Unidad Habitacional Condominios Constitución, en el centro de Monterrey, el Motel Nueva Castilla, ubicado a unos pasos de donde el conductor dejó a Debanhi y un terreno baldío en donde hay un pozo.

"Hace 15 días estuvieron aqui", dice el padre de #Debanhi luego de hallar un cuerpo en ua sisterna de un hotel. El cuerpo aún no ha sido identificado.

Fue ahí, donde ya habían buscado en días anteriores, que encontraron el cuerpo. Aunque no se ha confirmado nada oficial, Mario Escobar aseguró haber reconocido la ropa de su hija.

En redes sociales circuló un video en el que se muestra que fueron los voluntarios de la búsqueda, con un perro, quienes dieron con el cuerpo.

“Pido perdón por creer en la Fiscalía. Pido perdón a mi familia, pido perdón a mucha gente que creyó en mí, que creyó en mi esposa. Fueron muchos días y la Fiscalía no hizo su trabajo correctamente”, dijo el padre de la joven ante los reporteros que llegaron al lugar.

▪️Por creer a la fiscalía

▪️Pido perdón a mi familia a mucha gente que creyó en mi que creyó en mi esposa

▪️Fueron muchos días y la fiscalía no hizo su trabajo correctamente.

“El corazón de mi esposa y el mío pedía, exigía. Mi hija está muerta y no sé qué hacer, estoy molesto porque me equivoqué creí en la fiscalía, nunca me pasaron los tomos, les pedía copias, es mi derecho como víctima, nunca los tuve en mi poder, porque ellos no hicieron su trabajo”, continuó durante la declaración que dio durante la madrugada a la prensa.

El caso causó indignación desde el primer momento, levantando muchas preguntas sin respuesta. La forma en la que se llevó el caso en medio de una oleada de desapariciones forzadas de mujeres y feminicidios ha hecho creer que todo se ha tratado de una cortina de humo, especialmente porque una de las conclusiones hasta el momento es que la muerte de Debanhi fue un accidente.

Nos están diciendo que Debanhi entró al hotel, rodeó la barda, caminó en línea recta y cayó directo a la cisterna (rojo) por accidente, y que ninguna persona del hotel la vió entrar ni salir, que la buscaron ahí mismo con hasta con perros hace 9 días y no encontraron nada, neta?

En los últimos días fueron encontrados los cuerpos de María Jessica Karina Ramírez, Mariana Contreras y Victoria Guadalupe. Y aún falta dar con el paradero de Angélica Nallely, Allison Campos, Diana Cardona, Yolanda González, Sofía Izaely, Griselda Marcelino y muchas otras mujeres cuyas fichas circulan en redes sociales.

Lo último que dio a conocer el padre de Debanhi es que la Fiscalía tenía unos documentos que señalan que el conductor que dejó a su hija le habría intentado tocar los pechos, lo que hizo que esta se bajara del vehículo.

“Hay un documento donde el taxista, Juan David extiende las manos a los pechos de mi hija y de ahí yo supongo que mi hija no aguantó el acoso porque es un acoso, o díganme ustedes qué es, en donde el Fiscal dijo que no hay delito que perseguir. Acuso yo públicamente a Juan David Cuéllar de detonar todo esto. Porque esto detonó que mi hija se bajara del carro....La Fiscalía fue muy hermética. No hizo su chamba. Porque si eso hubiese tenido esa información no estaríamos aquí, yo estaría con mi hija y mi esposa también y esa persona fue parte de esto que está pasando. No está detenido porque no hay delito que perseguir según”.