Donovan Carrillo rompe el silencio tras retirarse del Mundial de Patinaje por falta de equipo

Luego de brillar en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022, Donovan Carrillo se ha posicionado como una de las grandes promesas del patinaje artístico. Sin embargo, el mexicano ha tenido que enfrentarse a muchos obstáculos para llegar hasta donde está.

Recientemente se dio a conocer que había tomado la decisión de retirarse del Mundial de Patinaje Artístico, celebrado en Montpellier, Francia, debido a que sus patines nunca llegaron.

El mexicano ya había externado su preocupación por la llegada de sus patines ya que la aerolínea no entregó la maleta en la que venían en cuanto llegó a Francia.

“Amigos quiero compartirles que estos días me he sentido preocupado porque aún no me ha llegado la maleta en la que documenté mis patines”, escribió en su cuenta de Instagram.

En redes sociales, usuarios enviaron mensajes de aliento a Donovan y también expresaron su indignación ante la situación. También hubo muchos falsos rumores y malos entendidos sobre de quién era la culpa o si había algo más de por medio por lo que el patinador aclaró todo en un mensaje en su cuenta de Instagram.

Donovan Carrillo Donovan Carrillo compartió un mensaje en Instagram, explicando lo sucedido

“Como algunos de ustedes saben, decidí darme de baja del Campeonato Mundial 2022. Ha sido muy difícil tomar esa decisión debido a la importancia y las grandes expectativas que se tenían para este evento . Lamentablemente, después de evaluar toda la situación junto con mi entrenador @gregorio_nn decidimos que era lo más sensato a raíz de los infortunios que precedieron al día de hoy. Mi equipaje con mi equipo deportivo no fue recibido a tiempo”, comienza el texto.

Es una verdadera pena lo que sucedió con Donovan Carrillo esta mañana. Un chico con talento, carisma y perseverancia no tuvo la oportunidad de competir.



Por si no lo han visto, aquí están las razones de porqué decidió retirarse del Mundial de Patinaje Artístico. pic.twitter.com/6tCpPsGG0T — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) March 25, 2022

Y continúa: “Hicimos todo lo que estuviera en nuestras manos desde el inicio y también muchas personas en Francia y México nos estuvieron apoyando para buscar soluciones. Desafortunadamente, la situación de los patines y equipaje siempre estuvo fuera de nuestro alcance y no pudimos encontrar a tiempo una solución para este percance”.

Según se lee en el mensaje, Donovan mismo fue quien solicitó unos patines nuevos, en un intento por continuar en la competencia sin embargo, las cuchillas que necesitaba no estaban disponibles.

“Patiné con los patines nuevos y pese al gran esfuerzo que hicieron todos los involucrados, no logré sentirme cómodo ni en control aunque se tratara de la misma marca de patines”, sentenció. “Es triste darse cuenta en carne propia que a este riesgo se atiene cualquier patinador al competir internacionalmente”, finalizó el mexicano.

Y es que no se trata de un capricho, sino del hecho de que un patinador debe haber trabajado previamente con el equipo para amoldarlo y acostumbrarse al deslizamiento, de lo contrario su desempeño no sería el mismo y podría tener accidentes

Varias figuras del medio deportivo enviaron mensajes a Donovan. “Qué coraje e impotencia! Por algo pasan las cosas y habrá mas competencias donde puedas demostrar tu talento! Venga”, escribió la periodista deportiva, Vanessa Huppenkothen.

“Pase lo que pase eres nuestro campeón”. “Ánimo Donovan, tienes el apoyo emocional de todo México y latinoamérica. Son tropiezos en el camino, les mandamos los mejores deseos,todo va a estar bien”. “Sé que te sentirás frustrado, pero Donovan toda lationamerica te apoya. Te queremos Donovan! No te rindas”. “Te entendemos Donovan, corrías un riesgo muy fuerte si competias con los patines nuevos y era la mejor decisión. Estamos muy orgullosos de ti pase lo que pase”, expresaron usuarios.

Donovan ha puesto en alto el nombre de México en el mundo

¡No te pierdas la histórica participación de Donovan Carrillo en #Beijing2022! Disfrútala en @MarcaClaro a través de Claro video. 🇲🇽 https://t.co/jqTQWfNE1K #PatinajeArtístico



pic.twitter.com/LUKLEbeGvI — Claro video México (@ClaroVideoMx) February 8, 2022

A sus 22 años, Donovan pasó a la historia al convertirse en el primer mexicano en calificar a una final en unos Juegos Olímpicos en patinaje artístico. Hacía 30 años que el país no tenía ningún representante en dicho deporte pero él ganó un merecido puesto.

Y es que sus presentaciones no son cualquier cosa pues además de sorprender con sus piruetas, tiende a salirse de lo convencional con sus bailes en la pista.

Tras regresar de Beijing, Donovan la Unión Internacional de Patinaje Artístico decidió reconocer el desempeño de Donovan al nominarlo en la terna “Momento Memorable de Beijing 2022″, el cual ganó gracias al apoyo de los fans alrededor del mundo.