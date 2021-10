Yuya reaparece tras el nacimiento de su bebé e inspira a seguir luchando por la maternidad deseada

Mariand Castrejón, mejor conocida como Yuya, dio la bienvenida a su primer hijo el pasado 29 de septiembre.

Su novio, el cantante Siddartha, fue el encargado de dar la noticia a través de un tierno mensaje que llenó a los fans de emoción. “Un nuevo Mar nació”, escribió.

Ahora, Yuya reapareció en Twitter con un mensaje de agradecimiento por los halagos y buenos deseos que ha recibido desde que nació su bebé.

A pesar de que ambos son figuras públicas importantes, no suelen publicar detalles de su vida privada en redes sociales y han sido las pocas veces que se dejan ver juntos. El 12 de junio, la influencer de maquillaje anunció que estaba embarazada, posando al lado del cantante, quien abrazaba su pancita.

“Voy a ser mamá de ÉL inmenso Mar que ahora se forma dentro de mi. ¡Qué sueño más largo y maravilloso el que estoy viviendo! Amigos, no puedo explicar lo que siento en este momento al compartir esta noticia con ustedes. Me siento feliz y emocionada de que sea ahora. Te abrazamos fuerte y te hacemos parte del festejo más grande de nuestra vida”, se lee en la publicación.

En un video de Youtube, la mexicana aseveró que siempre quiso ser mamá y que en cuanto se enteró que estaba embarazada, buscó tener una red de apoyo entre su novio, familia, amigos y seguidores para compartir su sentir y sus experiencias.

“La verdad es que yo siempre quise ser mamá, obviamente cuando me sintiera lista. Siempre tuve presente que va a cambiar el cuerpo. Al principio sí estaba un poquito nervioso pero conforme fue cambiando, me fui enamorando más de él. Me siento bien, me siento feliz viendo mi barriga. Todo es distinto pero lo he llevado de manera linda. Me siento bella y cómoda en mi cuerpo”, dijo Yuya en su video.