El mensaje de Pink para su hija que toda madre debería leer

La cantante Pink aprovechó el ‘Día de la hija’ para demostrar lo orgullosa que está de ser madre de una niña. A través de sus redes sociales, la famosa dedicó un valioso mensaje para su pequeña Willow y dio una gran lección a todas las madres que la siguen.

La intérprete de ‘Walk me home’ publicó varias fotos de su hija, además de un mensaje sobre los deseos que tenía para Willow en un futuro. La famosa comenzó diciendo que esperaba que estuviera llena de pasión y propósito, humor y curiosidad.

Entonces continuó diciendo que también deseaba que cuando ya no estuviera presente, deseaba que supiera que ella había sido el amor de su vida.

El mensaje estuvo acompañado de una serie de fotografías de Willow desde que era bebé hasta ahora. La niña recientemente cumplió 10 años de edad este año.

Pink ha sido muy abierta sobre la forma en la cría a su hija, sin limitaciones y con mucho amor por la música y el deporte. El convertirse en madre, le hizo querer hacer cambios en el mundo para que su hija y más niñas puedan vivir en un lugar más incluyente e igualitario.

Durante un discurso al recibir un premio musical, la famosa recordó que cuando su hija tenía seis años le dijo: “Mamá, soy la niña más fea que conozco, parezco un niño con cabello largo”.

Como toda madre, la cantante se preocupó pensando que un niño en la escuela había estado molestando a su hija haciéndola pensar que era fea. “¿Podré golpear a un niño de seis años? Mmmh… no.” pensó, así que se decidió por una solución más pacífica.

Pink creó una presentación de PowePoint con cantantes andróginos a los que no les importó seguir las reglas de la sociedad y tuvieron éxito por expresarse y ser ellos mismos como David Bowie, Freddie Mercury, Elton John y Michael Jackson.

Después le puso como ejemplo su propia experiencia preguntándole a su hija:

“Cuando la gente me critica ¿Dejo crecer mi cabello? No mamá ¿Me ves intentando cambiar mi cuerpo? No mamá ¿Me ves dando conciertos por todo el mundo? Sí, mamá.”