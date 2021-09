Terminar una relación que te llena de dudas es un acto de amor propio

Adamari López nos acaba de dar una gran lección de amor propio a través de su separación del bailarín Toni Costa.

Aunque ya han pasado varios meses de aquello, la conductora volvió a hablar al respecto para recordarnos que nunca hay que permitirnos seguir en algo que no nos hace bien.

En entrevista con la revista People, Adamari reveló que había cosas en su relación con Toni que no podía seguir permitiendo ni por ella ni por su hija.

“Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija”, frases que dejaron a varios con el ojo cuadrado (…) Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo”.