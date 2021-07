Consejos de una mujer millonaria para alcanzar el éxito con tus finanzas y ser independiente

Muchas de las mujeres millonarias que admiramos no nacieron, sino que se hicieron con base en mucho trabajo duro, dedicación y un buen manejo de sus finanzas, lo que les permitió multiplicar la riqueza que obtuvieron con su talento y que comparten ahora en valiosos consejos.

La autora experta en el tema, Kim Kiyosaki, esposa de Robert Kiyosaki, creador del famoso libro Padre rico padre pobre, explica que las mujeres suelen manejar de distintas maneras su dinero respecto a los hombres por temas culturales, históricos y emocionales que hay que aprender a controlar.

Está bien al principio dudar y tener miedo, pero está en ti desarrollar habilidades para manejar mejor tus finanzas.- Pinterest Blog Gosto Disto.

A veces, el límite que te separa de ser más independiente económicamente está en viejas creencias que no te permiten tomar el control, vencer el miedo y empezar a emprender. De acuerdo con el portal Fucsia, algunas de ellas que debes dejar de hacer son:

Mantener relaciones interpersonales y amorosas por dinero o tener un nivel social determinado.

Permitir que el hombre tome las decisiones financieras porque “es mejor en el manejo” del dinero o asumir que tú no eres capaz. No se nace aprendido, todo es cuestión de que te empoderes.

o asumir que tú no eres capaz. No se nace aprendido, todo es cuestión de que te empoderes. Permanecer calladas cuando de defender tu patrimonio, salario, bienes o ahorros se trata.

Ser muy cómoda con el manejo de tus finanzas personales: no saber cuánto ganas, cuánto gastas, no ahorrar y no aprender sobre el tema.

No aceptar tu valor personal y profesional, por lo que regalas tu trabajo a menor costo de lo que realmente vale.

Aguantar las desigualdades o injusticias en tu trabajo pensando que “es mejor a no tener nada”. Atrévete a salir de tu zona de confort y buscar un lugar mejor.

Atrévete a salir de tu zona de confort y buscar un lugar mejor. Sentirte culpable por ser una mujer dedicada a tu crecimiento profesional y económico.

Todo radica en la confianza que tienes en ti misma para empezar a asumir el control y buscar hacer negocios.- Pinterest Revista FAMA.

Otros consejos para que las mujeres manejen sus finanzas como una experta

Una vez que te has desprendido de esas mentalidades y empiezas a mejorar tu relación con el dinero, ten en cuenta que las mujeres millonarias tienen muy bien planeados sus gastos por lo que se alejan de las compras impulsivas, ahorran al menos el 10% de sus ingresos, no gastan lo que no tienen para evitar deudas y son organizadas con sus finanzas.

