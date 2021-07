Deportistas que se han retirado por salud mental y nos dan lecciones de amor propio

Simone Biles se retiró de las Olimpiadas de Tokio 2020 debido a problemas de salud mental. Su valor para cuidar de sí misma a pesar de las expectativas de su país, se ganó el aplauso del público. A continuación recordamos a los atletas que han puesto su salud antes que su deporte y nos han dado lecciones de amor propio.

La gimnasta Simone Biles sorprendió al mundo cuando se retiró inesperadamente de los juegos olímpicos de Tokio 2020. Después de realizar un salto fallido, la competidora de Estados Unidos salió de la plataforma para reunirse con sus entrenadores, más tarde se anunció que se había retirado de la final por equipos por problemas médicos.

De acuerdo con The Athletic, Biles no tuvo problemas de salud física, sino mental, por lo que su decisión de retirarse de la competencia por equipos para poder continuar con la actuación individual fue difícil pero sabia.

Simone había hablado antes de la presión que sentía al ser la competidora número uno en su deporte y cómo las expectativas de todo un país habían afectado su salud mental.

“Realmente siento que aveces tengo el peso del mundo sobre mis hombros. Sé que lo olvido y hago que parezca que la presión no me afecta pero a veces es difícil.”

Simone también es una sobreviviente de abusos sexuales. Hace un año que habló de los abusos sufridos por parte del doctor Larry Nassar, quien abusó de aproximadamente 350 mujeres que practicaban gimnasia. El agresor fue sentenciado a cadena perpetua en 2018 y cumple una pena de 60 años en prisión por pornografía infantil.

Vivir esto fue un trauma significativo para Biles, quien dijo sentirse destrozada por tener que pasar un año más con USA Gymnastics debido al aplazamiento de los Juegos de Tokio.

Naomi Osaka ostentaba el título de la número dos del mundo del tenis a sus 23 años de edad. Sin embargo la deportista decidió abandonar el pasado torneo de Roland Garros para la sorpresa del público.

Aunque se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera, Naomi sufría de depresión, causada por el estrés y ansiedad que le provocaba la competencia. Este problema comenzó en 2018 cuando participó en el US Open.

Además de dejar la competencia, se retiró de los medios, diciendo que no haría ninguna rueda de prensa, ya que la gente no tenía consideración con la salud mental de los deportistas.

En ese momento dijo que era una persona introvertida y que siempre tenía olas de ansiedad antes de hablar en público, ya que se ponía muy nerviosa por dar las mejores respuestas posibles. Por eso decidió que como ejercicio de auto cuidado, no daría entrevistas en los eventos.

Álex Abrines es un jugador de baloncesto español que habló públicamente de sus problemas de salud mental que lo llevaron a odiar el deporte al que había dedicado su vida.

A través de sus redes sociales dijo que sentía ansiedad extrema al pisar la cancha, razón por la cual tuvo que recurrir a especialistas para luchar por recobrar el amor por su deporte.

“Muchas veces he pensado tirar la toalla… Pero nadie me ha calado tanto como tú. Así que me he armado de valor para acabar con esta pesadilla.”