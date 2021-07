Alexa Moreno responde a críticas sobre su cuerpo con un increíble triunfo

La gimnasta mexicana Alexa Moreno, se convirtió en la segunda mexicana en lograr clasificar a la final de salto de caballo en gimnasia artística femenil, como resultado de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En redes sociales, varios fanáticos recordaron las críticas que tuvo que enfrentar en las olimpiadas pasadas y cómo su nuevo triunfo es un ejemplo de superación personal.

En su rutina de salto de caballo, la atleta logró una calificación de 14.633 en el clasificatorio individual subdivisión 5, ocupando el octavo lugar. Lo cual la convirtió en la segunda mexicana en lograr llegar a la final después de Denisse López en Sydney 2000.

Al terminar la competencia Alexa declaró que se encontraba feliz de pasar a la final, ya que ese era su objetivo. Además dijo que no se sentirá presionada y lo disfrutará mucho. La final se llevará a cabo el primero de agosto a las 3 de la mañana.

Tras darse a conocer su logro, varios usuarios de redes sociales celebraron su desempeño y recordaron todas las adversidades que tuvo que enfrentar para colocarse como una de las mejores del mundo.

Durante los juegos de Río de Janeiro 2016, cuando Alexa realizó su debut, surgieron una ola de críticas en redes sociales por su aspecto y su complexión. Pues de acuerdo con algunos usuarios, la mexicana no era tan delgada como otras competidoras.

Esto desató varios comentarios que se concentraban en su cuerpo y no en su desempeño como gimnasta, destapando el escrutinio que existe sobre las deportistas femeninas.

Afortunadamente contó con el apoyo de varias personas, incluyendo a la ex corredora mexicana Ana Gabriela Guevara, quien reconoció su fortaleza para continuar compitiendo sin hacer caso de las críticas. En ese momento, Ana recordó que en su momento ella también recibió comentarios negativos que no tenían que ver con su desempeño.

Sin embargo la atleta estaba enfocada en su meta. Cuando fue cuestionada sobre los comentarios sobre su cuerpo, ella contesto diciendo que sus músculos eran bastante fuertes y era una persona muy potente, dejando ver su seguridad y determinación por conseguir su objetivo.

“Nunca superé nada porque nunca me afectó, no me dañó, no fue un obstáculo… Entreno porque quiero. Tengo mis objetivos, mis metas y mis sueños.”