Ximena Navarrete revela cómo fue el proceso para poder embarazarse

Ximena Navarrete se encuentra en el momento más feliz de su vida, ya que se encuentra esperando la llegada de su primera hija. Sin embargo el camino a la maternidad de la ex Miss Universo no fue nada fácil, pues recientemente reveló el proceso por el que tuvo que pasar para quedar embarazada. Esto sucedió después de la lamentable pérdida de su bebé, una experiencia que la marcó y que a la vez fue el inicio de su camino hacia convertirse en madre.

Ximena Navarrete habla de su proceso para ser mamá

La modelo platicó con la experta en fertilidad Aldonza Velez sobre cómo fue que descubrió que tendría dificultades para embarazarse. De acuerdo con Ximena la alegría de su primer embarazo terminó de manera abrupta cuando a las 15 semanas de gestación descubrió que algo estaba mal con el bebé.

“Yo me embaracé, perdí el bebé que estaba esperando, era niño. A mí me hicieron una biopsia cuando el bebé todavía estaba vivo, y nos pudimos enterar que lo que tenía era una trisomía, una malformación genética que es incompatible con la vida, o sea, el bebé no iba a poder nacer, no iba a poder respirar, venían muchas cosas mal.”

Tras perder a su bebé, la famosa y su esposo comenzaron a intentar embarazarse nuevamente sin éxito. Esto los llevó a visitar a varios doctores que les afirmaron que todo estaba bien con ambos y no había razón para no lograr un embarazo. Ximena relató que las visitas le hicieron sentirse mal emocionalmente, ya que algunas personas le decían que no podía quedar embarazada porque estaba obsesionada con eso.

Después de varias opiniones, llegaron con un doctor que les pidió hacerse un estudio de hormona antimullerina, para conocer el conteo de sus óvulos disponibles para fecundación y su calidad.

“Nos dimos cuenta de que mi reserva ovárica estaba súper disminuida… así es como pude saber qué estaba pasando realmente.”

Así fue como acompañada por el expertiz del médico especialista pudo quedar embarazada de su bebé y cumplió su sueño de ser mamá.

Ximena espera ayudar a más mujeres que desean ser madres

La razón por la cual es muy importante para Ximena compartir esta información con sus seguidoras, es por que ella considera que las mujeres no tienen mucha información sobre los problemas de fertilidad desde temprana edad, algo que hubiera sido muy útil para ella.

“A los 23 o 15 años, yo entiendo que no es un momento en el que muchas mujeres quieren o deciden tener bebés. A mí no me hubiera pasado por la cabeza, pero hubiera sido información muy importante tenerla, porque en ese momento yo empiezo a hacer mi reserva, a congelar mis óvulos, con toda la tranquilidad del mundo.”

Hace poco, Ximena anunció que está embarazada. Actualmente tiene cinco meses de embarazo y se encuentra muy feliz y sana. Por medio de sus redes sociales compartió una foto de un ultrasonido y dijo que no había sido fácil para ella el camino a la maternidad, pero con ayuda de un médico especialista lo había logrado al fin.

“Mi bebé, ni te imaginas todo lo que hemos soñado con tenerte en nuestra familia. Te amamos y esperamos con todo nuestro corazón, amor e ilusión.”

