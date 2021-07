“Stealthing”, la peligrosa forma de agresión sexual que un famoso tiktoker está normalizando

Con más de 25 millones de seguidores en TikTok y siete millones en Instagram, Naim Darrechi se ha hecho tendencia por las razones equivocadas: está normalizando la violación.

El joven de 19 años ha causado polémica por lo indignante de sus declaraciones. En entrevista con el influencer ‘Mostopapi’, Naim afirmó que nunca utiliza condón porque “cuesta mucho” pero que nunca ha dejado a ninguna mujer embarazada por lo que seguirá haciéndolo.

“Es raro que no haya dejado embarazada a ninguna, así que voy a empezar a acabar dentro siempre, sin ningún tipo de problema. ¡Y nunca ha pasado nada! Estoy empezando a pensar que tengo un problema”.

Naim Darrechi, un influencer con 26 millones de seguidores en YouTube, dice entre risas que engaña a las chicas para mantener relaciones sexuales sin condón y eyacular dentro: "Les digo que soy estéril". Esto es un delito de abuso sexual. pic.twitter.com/rsDK56goPb — PabloMM (@pablom_m) July 12, 2021

Ante sus palabras, Mostopapi preguntó consternado : “¿cuando acabas dentro ellas no te dicen nada?”, a lo que Darrechi le contesta: “Sí, pero bueno, les digo que tranquilas, que soy estéril. Tú tranquila, que yo me he operado para no tener hijos, y cuando me llegue el hijo, bendito seas”.

Sí, lo que Naim está haciendo es normalizar la violación porque cualquier práctica sexual sin consentimiento debe ser catalogada como tal.

Quitarte el condón sin consentimiento, es violación. Correrte sin consentimiento es violación.

De hecho, ya existe un término para la práctica que Naim está impulsando a través de sus palabras.

El “Stealthing”: una práctica sexual peligrosa, adyacente a la violación

El stealthing o “sigilo” es el acto de quitarse el condón sin consentimiento. El término salió a la luz en un informe de 2017 de Alexandra Brodsky para el Columbia Journal of Gender and Law, pero ya había circulado desde antes en diversas plataformas como Reddit.

Aunque en varios países esta acción no ha sido procesada como un acto ilícito, sí se han presentado proyectos de ley para ser considerada como agresión sexual.

En países como España, de donde es originario Naim, este tipo de delitos se han tipificado como abuso sexual, pero con la nueva ley que promueven desde Igualdad, este acto pasará a ser considerado como agresión, que aumenta la pena.

De hecho, la ministra de Igualad Irene Montero ya ha señalado que se trata de un caso de abuso sexual y que pasará a la Fiscalía.

“Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión. Presumir ante 26 millones de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía”, ha publicado en Twitter .

Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión



Presumir ante 26mill de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía pic.twitter.com/SSMM7FOzvb — Irene Montero (@IreneMontero) July 12, 2021

La Fiscalía ha confirmado que va a estudiar la denuncia del ministerio por si pudiera ser constitutiva de delito.

El stealthing es considerado una agresión sexual por los expertos en prevención de la violencia sexual porque esencialmente convierte un encuentro sexual consensuado (sexo protegido) en uno no consensuado (sexo sin protección).

El caso del tiktoker ha causado gran consternación por el alcance que tiene en redes sociales ya que podría pasar por normalización de la violación.

Por si fuera poco, también se trata de una práctica excepcionalmente peligrosa ya que expone a ambas partes al riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual. Para las mujeres, el stealthing puede conducir a embarazos no deseados.

Y por supuesto se trata de una traición a la confianza y un ataque a la dignidad del otro, lo que podría tener un impacto psicológico a largo plazo.

Más de este tema

Las mujeres tenemos miedo de la violencia en las aplicaciones de citas

‘Tiktoker’ indigna al declarar que engaña a sus parejas para no usar condón

Claves para identificar y prevenir la violencia sexual en las mujeres

Te recomendamos en video