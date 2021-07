‘Tiktoker’ indigna al declarar que engaña a sus parejas para no usar condón

TikTok se ha convertido en una plataforma muy popular entre los jóvenes y ahí personas como Naim Darrechi han encontrado una audiencia.

Con más de 25 millones de seguidores en la red social china y siete millones en Instagram, el joven de solo 19 años ha causado polémica por lo indignante de sus declaraciones.

En entrevista con ‘Mostopapi’, otro influencer, aseguró que nunca utiliza condón y que en este tiempo no ha dejado a ninguna de sus parejas embarazadas.

Dijo que estaba pensando en “acabar en sus parejas” ya que en todo este tiempo no las “había embarazado”

«Es raro que no haya dejado embarazada a ninguna, así que voy a empezar a acabar dentro siempre, sin ningún tipo de problema. ¡Y nunca ha pasado nada! Estoy empezando a pensar que tengo un problema»

La polémica de Naim Darrechi

Eso no fue todo, cuando lo cuestionaron sobre la respuesta que daban sus parejas a su negativa a usar preservativo, el popular tiktoker contestó que les miente, les dice que se operó para no tener hijos. Situación que por supuesto no es verdad.

Dichas declaraciones tendrían consecuencias, pues la ministra de Igualdad, Irene Montero, puso a disposición de las autoridades las declaciones de Naim.

Otra de las aristas de este caso es la respuesta de Mostopapi, el otro tiktoker, encargado de llevar la entrevista para su canal.

El popular youtuber también ha sido señalado por reírse, por formar parte de las declaraciones y por no mostrarse en contra de las barbaridades de Naim Darrechi.

No es no

Con una audiencia en redes de más de 30 millones de personas, Naim Darrechi hizo apología de la violencia sexual.

Nadie puede obligarte a no usar condón y mucho menos con engaños.

En España, se busca que quitarse el condón o eyacular dentro sin consentimiento sea considerado abuso sexual y la ley podría reconocerlo como agresión.

Recuerda…

Además de prevenir embarazos, el condón es la única forma de protegerte contra las Infecciones de Transmisión Sexual.

El uso de condón no está condicionado por nada, es tu derecho exigírselo a tu pareja.