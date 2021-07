Los ex de Khloé Kardashian pelean por ella y crean polémica en redes sociales

El Instagram de Khloé Kardashian una vez más se ha convertido blanco de críticas por la intervención de dos de sus ex novios: Lamar Odom y Tristán Thompson.

La fotos de la hermana menos de Kim Kardashian suelen estar en la mira por el exceso de Photoshop al que suele recurrir sin embargo, ésta vez las críticas se enfocaron en una extraña pelea entre ambos deportistas.

Y es que en una reciente publicación en la que Khloé aparece ataviada con un diminuto traje de baño, tomando una ducha en el exterior desató la guerra.

Mientras que los fanáticos y la misma Kim K llenaron la imagen de halagos y buenos deseos, Lamar hizo una aparición inesperada para plasmar una serie de emoticones de corazón y la palabra “hottie” (que hace referencia a algo sensual).

De inmediato, Tristán Thompson respondió: “[Lamar Odom] Dios te trajo de regreso la primera vez. Juega si quieres, resultados diferentes” lo que levantó sospechas sobre si Khloé había regresado con quien fuera su esposo de 2009 a 2016.

El comentario de Thompson parece referirse a la casi sobredosis de drogas de Odom en 2015, donde casi muere.

“Ok Tristan, como si fueras uno para hablar”, respondió Lamar, haciendo referencia a las acusaciones de infidelidad que lo han perseguido en los últimos años.

Minutos después, Tristán dejó una serie de emoticones de amor.

Las relaciones complicadas de Khloé Kardashian

En octubre de 2015, Odom estuvo a punto de sufrir una sobredosis de un cóctel de crack y Viagra herbal en un burdel de Las Vegas.

Kardashian y Odom estaban en medio de un acuerdo de divorcio en ese momento, pero ella pospuso el proceso hasta después de la recuperación de Odom, durante la cual se quedó a su lado.

La estrella del reality Keeping Up With the Kardashians volvió a solicitar el divorcio en mayo de 2016 después de que se viera a Odom bebiendo en un bar de Los Ángeles. Odom también admitió haberla engañado varias veces.

Cabe mencionar que la relación entre Thompson y Khloé también ha sido bastante turbia debido a varias infidelidades cometidas por este desde que nació la pequeña True.

Khloé fue muy criticada porque a pesar de todo, seguía perdonando al jugador de baloncesto o así fue hasta hace unas semanas cuando de nueva cuenta fue acusado por engañarla.

Según fuentes cercanas, una mujer llamada Sydney Chase aseguró haber tenido un encuentro sexual con la estrella de la NBA a principios de este año, justo cuando había retomado su relación con Khloé.

La modelo señaló que durante el mes de enero tuvo varios encuentros con Thompson hasta que descubrió que “él no era soltero”, lo que la llevó a cortar con él.

La pareja se separó en febrero de 2019 después de que supuestamente la engañó con Jordyn Woods, ex mejor amiga de su hermana Kylie Jenner.

Esto sucedió sólo unos días antes de que ella diera a luz a su hija, True, que ahora tiene tres años.



