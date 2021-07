Novio de YosStop sale en su defensa tras ser detenida y provoca enojo en redes sociales

Gerardo González, novio de YosStop desde hace ocho años reapareció en redes sociales para defender a su novia, después de que fuera detenida por los cargos de pornografía infantil. Sin embargo sus declaraciones provocaron el enojo e indignación de usuarios en redes sociales.

Novio de YosStop la defiende en redes sociales

González agradeció a las personas que apoyan a su novia y aseguró que la información difundida por los medios de comunicación sobre el caso de Yosseline es falsa.

De acuerdo con Gerardo, Yosseline no publicó, almacenó, comercializó, distribuyo ni difundió el video del abuso sexual de una menor. Además de que aseguró que ella no conoce a los involucrados y no estaba presente el día que se grabó el video. También aseguró que ella no tuvo nada que ver con esa situación.

Su novio aseguró que Hoffman se encuentra detenida por “una simple terminología” y dijo que no podía compartir más detalles sobre el proceso que enfrenta para no entorpecerlo.

Este mensaje repite lo que se lee en el comunicado que se lanzó en las redes sociales de Yosseline, en el cual asegura que está privada de su libertad por “terminología. No por que sea peligrosa, no es por que sea lasciva, o es porque sea culpable.”

Las delcaraciones de Gerardo González provocaron el enojo de los usuarios de la red, por minimizar la gravedad de la situación.

Para esta asquerosa persona piden justicia… no inventen, el mundo esta muy jodido

La justicia es para la chica que fue abusada en todos los sentidos, tantita madre 🤬 #JusticiaParaAinara pic.twitter.com/P8lJmSiZCp — Angie CD (@angiecadi) July 1, 2021

Además recordaron que distribuir material íntimo de otra persona es un delito.

Por qué detuvieron a YosStop

Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, fue detenida por el presunto delito de posesión de pornografía infantil y difamación. Esto sucedió después de que una víctima de abuso sexual la demandara por crear un video en el cual opinaba sobre la agresión que sufrió a los 16 años de edad. En el video la influencer la insultó y normalizó la violencia, razón por la cual la jóven decidió actuar de manera legal en su contra.

En marzo, Yoseline Hoffman fue denunciada por el delito de posesión de pornografía infantil y difamación. Esto sucedió después de la influencer creara un video para exponer a una joven de 16 años que fue agredida sexualmente por cuatro jóvenes en una fiesta.

En el video titulado ‘Patética generación’, la youtuber insultó a la víctima diciendo que “es una niña con moral muy, muy distraída” y culpándola por el abuso sexual que sufrió.

“Una niña con moral muy, muy distraída, por no decir que es una puta porque realmente sí lo es, porque en una peda se dejó meter una botella de Möet de champaña por la vagina, entonces esta vieja se dio a conocer por ser una puta.”

Por medio de redes sociales, la asociación feminista FemxFem junto a un despacho de abogados dio a conocer que habían realizado una denuncia en contra de la influencer por posesión de pornografía infantil y difamación, ya que había llamado ‘puta’ a la menor de edad y la había culpado de la violación.

Qué podría pasarle a Yoseline Hoffman

Yoseline Hoffman fue detenida por agentes e la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mientras se encontraba en su domicilio en la alcaldía Benito Juárez. La youtuber fue enviada al penal femenil de Santa Martha Acatitla para enfrentar su proceso.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México compartió la imagen de Yoseline Hoffman tras ser detenida. En una entrevista del programa Venga la Alegría un equipo legal reveló que de ser hallada culpable podría pasar de siete a 14 años en prisión.

