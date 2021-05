Tokio 2020: Esmeralda Falcón hace historia como primera boxeadora mexicana que va a los Juegos Olímpicos

La mexicana Esmeralda Falcón hizo historia esta semana al convertirse en la primera boxeadora del país que logra una plaza olímpica, tras recibir la notificación de su pase para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El Comité Olímpico Internacional tomó la decisión de otorgar las plazas basado en un ranking, luego de que se tuviera que cancelar el torneo de clasificación que se iba a realizar en Buenos Aires el año pasado debido a la pandemia.

“El día de hoy hemos recibido la notificación oficial de la primera plaza que en boxeo se le asignó a nuestra boxeadora de los 60kg, Esmeralda Falcón Reyes. Estaremos esperando en el transcurso de los próximos días, cuántas plazas más se asignan para nuestro país, pues el proceso de asignación aún no termina en el Task Force”, expresó la Federación Mexicana de Boxeo en un comunicado.

Esmeralda Falcón superó la desigualdad de género

De acuerdo con información recabada por el portal Rércord, Esmeralda Falcón, quien llegó por casualidad al pugilismo, enfrentó el rechazo de algunos profesores quienes, por el simple hecho de ser mujer, se negaron a entrenarla y la incredulidad de que pudiera tener éxito a causa del asma que padece.

A pesar de los obstáculos, Esmeralda se convirtió en la primera púgil mexicana en conquistar una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Barranquilla 2018. Mientras que en los Panamericanos de Lima 2019 se colgó la medalla de bronce.

“Cuando fui en busca del gimnasio de Kung-fu, terminé en uno de box. Y me gustó la disciplina y sobre todo el reto que implica ser boxeadora. Al principio hubo varios coaches que no me querían entrenar porque me decían que entrenar a una mujer es más difícil. Entonces ver que es una disciplina en la cual está tan estereotipado y tan ligado el machismo se me hizo un reto y llevarle la contra a todos”, dijo la boxeadora que hoy es orgullo para México.

Esmeralda Falcón expresó lo que esta noticia significa para ella: “Clasificar a los Olímpicos es lograr mi sueño”.

Luego de superar el Covid-19, está a solo meses de hacer realidad su más grande sueño donde asegura que dejará cuerpo, alma y corazón en busca de colgarse una medalla histórica para México.

También te puede interesar:

Te recomendamos en video: