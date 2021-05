Cortes de cabello con flequillo que favorecen a las mujeres de 40 y están de moda

¡Alerta de flequillo! Los cortes de cabello de la temporada lo dejan muy claro: el fleco regresa a las tendencias y con él, todos sus atributos rejuvenecedores, especialmente para mujeres en sus 40 años, que desean combinar la elegancia con la modernidad.

Eso sí, un aspecto muy fundamental es no renunciar a la sencillez y la practicidad, pues no queremos destinar demasiado tiempo de nuestras agendas a arreglarlos, cuestión que hace que el flequillo tenga tanto éxito pues es capaz de cambiar todo tu look en solo un par de minutos.

Cortes de cabello con flequillo para mujeres de 40 años

Bob con flequillo

Es clásico, elegante y muy práctico de mantener. Admite que arregles el fleco de acuerdo con tu tipo de rostro pero para la misión ‘quitar años de encima’ recomiendan que este sea XL. ¿La razón? Da una imagen más juvenil así como también más movimiento y dimensión a la melena.

Los bob siempre será una opción elegante.- Pinterest Revista CLARA.

Shaggy

Entrando en los cortes de cabello que son un furor desde el 2020 hasta la actualidad, el shag y mullet son dos estrellas que generan el mismo efecto con un look más moderno.

Consiste en capas cortas en la parte superior. Pinterest Fab Mood inspiration.

Según el estilista Charo García, para ABC, “el truco está en que muy modernos a base de líneas rectas, o bien desenfadados con capas y desfilados para que el pelo recupere el volumen y el movimiento que se pierden con los años“.

Cortes de cabello con capas largas

Pero para las que todavía no quieren renunciar a sus melenas largas, el flequillo cortina es el ideal. Conforme con el mismo especialista, estos “ayuda a dar un aspecto juvenil al rostro, además de tapar las arrugas”.

El flequillo cortina no te puede faltar.- Pinterest Trendencias.

Además, otorga un estilo muy versátil que se puede peinar con moño o con coletas y dejar que el flequillo tome el protagonista sobre el rostro, bastante seductor.

