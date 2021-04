Eva Mendes se defiende: “Todas somos madres a nuestra manera”

Eva Mendes ha logrado llevar una vida alejada de los reflectores desde que se convirtió en madre por primera vez. Sin embargo, recientemente la actriz fue el blanco de críticas al compartir una frase en contra de las nalgadas a los niños.

A través de sus redes sociales, Eva Mendes compartió una frase que decía: “Darle nalgadas a los niños afecta su desarrollo de la misma manera que golpear a tu pareja afecta tu matrimonio.”

Esto desató un debate en sus comentarios. Por una parte, algunos usuarios estaban de acuerdo con la frase y se mostraron en contra de golpear a los niños para corregirlos.

View this post on Instagram

Pero también hubo algunas personas que no estuvieron de acuerdo con la comparación entre corregir a un niño y golpear a una pareja. Otros defendieron el método de dar nalgadas a los niños como medida correctiva, pues así fueron criados y creen que eso los hizo adultos respetuosos.

“A mí me pegaron cuando era niña y ahora soy un adulto respetuoso. Merecía esas nalgadas. Era muy testaruda.”

View this post on Instagram

Después de notar que su imagen había desatado un debate entre varios padres, la actriz se involucró, dando una valiosa lección sobre el respeto.

Eva Mendes respondió a los comentarios de los padres que defendían el dar nalgadas a sus hijos diciendo que respetaba su punto de vista, pero no lo compartía.

La famosa defendió su decisión de no golpear a sus hijas para corregirlas, pero dijo que también respetaba todas las formas de crianza.

“Gracias por tu comentario. Respeto mucho tu punto de vista y la forma respetuosa en la que comentaste. Quiero que esta pagina ofrezca la oportunidad de expresarse de manera respetuosa. Todos somos padres en nuestra propia forma y la mayoría del tiempo no sé lo que estoy haciendo. Esto no viene con un manual, por eso cuando encuentro algo que resuena conmigo, lo comparto.”

Eva Mendes comparte dos hijos con el actor Ryan Gosling. Esmeralda de 6 años y Amanda de 4 años de edad.

Anteriormente, Eva dijo al portal Access Daily que ser madre junto a su esposo es muy divertido y hermoso. Aunque aceptó que a veces también es difícil, todo vale la pena al final de día cuando llevan a la cama a sus hijas.

En cuanto a su decisión sobre dejar de actuar para concentrarse en la maternidad, Eva dijo que admiraba a las mujeres que pueden hacerlo todo, pero ese no era su caso.

“Le aplaudo a las mujeres que pueden con todo, pero no soy una de ellas. Afortunadamente tengo la posibilidad de no trabajar y he sido muy feliz pasando tiempo con mis bebés. “