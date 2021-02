A cuatro meses del feminicidio de Jessica González sigue sin haber justicia

Amigos y familiares de Jessica González Villaseñor, profesora de preescolar de 21 años de edad asesinada en septiembre de 2020, exigieron justicia y ordenaron que se castigue al presunto asesino, Diego Urik “N”.

El domingo 31 de enero de 2021 se venció el primer plazo para realizar la audiencia de control en contra del acusado. Frente al Palacio de Gobierno de Michoacán, activistas, familiares y amigos colgaron una manta gigante con una fotografía de Jessica y la leyenda: “Mi familia no perdona, mis amigas no perdonan; Morelia, no me olvides”. También colocaron más de 600 pares de zapatos por todo el suelo, en memoria de las mujeres que como Jessica, no regresaron a casa.

Más de 600 pares de zapatos rojos inundaron hoy la avenida principal de Morelia en exigencia de justicia para Jessica Gonzalez quien fue asesinada brutalmente por Diego Urik en septiembre del 2020.#JusticiaParaJessica pic.twitter.com/7Gxgw4R0S1 — 𝓢𝓲𝓻𝓮𝓷𝓪 𝓜𝓲𝓵𝓯𝓾𝓮𝓰𝓸𝓼 🔥 (@esteeselnoanoa) February 1, 2021

Tan sólo unos días después de encontrar el cuerpo de Jessica, el Fiscal General de Michoacán, Adrián López Solís, informó a través de su cuenta de Twitter que Diego Urik 'N' había sido detenido como presunto feminicida.

Cuatro meses después el juez que lleva el caso determinó que darán una prórroga de 2 meses para "reunir suficiente número de medios de prueba" y seguir con las investigaciones.

El plazo fue solicitado por la Fiscalía General del Estado (FGE) con el fin de sustentar el caso. No obstante, el joven permanecerá en prisión durante este periodo.

¿Recuerdan a Diego? No bastaron los videos captados con una cámara de seguridad en donde se aseguraba de que limpiaran bien la cajuela de su auto, no bastaron los testimonios incongruentes ni la presión de un pueblo entero en busca de justicia. pic.twitter.com/URi7Ne3zgH — sofie (@villegasofi) February 3, 2021

La solicitud se hizo debido a que, según las autoridades, "aún no se cuenta con los resultados de un estudio genético para vincular al presunto feminicida", solicitado desde el pasado 10 de noviembre. La defensa del joven pidió también prórroga porque realizará entrevistas que no se han podido llevar a cabo a causa del Covid-19.

Del mismo modo, la Fiscalía pidió revisar los estados de cuenta de Jessica para obtener datos que pudieran ser de importancia para el caso.

Jessica González pasó a ser parte de las escalofriantes cifras de mujeres asesinadas en México dejando ver que la justicia no existe o al menos no para ellas.

Poco antes de su desaparición, Jessica había compartido un video en el que expresaba a sus alumnos lo feliz que estaba de iniciar el ciclo escolar, aunque fuera a distancia.

Tras su muerte, cientos de mujeres salieron a las calles para protestas y exigir justicia en el caso. Así mismo circularon una serie de imágenes que señalaban a Diego como presunto culpable ya que fue la última persona con la que habría estado Jessica.

Tras una movilización masiva en redes sociales, alertando que el sujeto podría haber escapado a España, se emitió una orden de aprehensión `por parte de la Fiscalía, en contra de Diego Urik, acusado de participar en la desaparición y asesinato de Jessica. Se ofreció una recompensa de un millón de pesos a quien otorgara datos para localizarlo.

Mientras tanto, la familia de Jessica no ha dejado de presentarse en las instalaciones de la Fiscalía para comprobar que la indagatoria del caso sea consistente y no existan “cabos sueltos” o irregularidades.

Ni perdón ni olvido: Jessica y todas las mujeres que no vuelven a casa merecen justicia.

¿Cuántos casos más puede haber? ¿Cuántas madres lloran el nombre de sus hijas desaparecidas? Madres que pueden pasar dos, tres o diez años clamando justicia ante una autoridad ciega.

No importa cuánto tiempo pase, siempre nos faltarán Jessica, Mariana, Samara, Danna, Sandra Ibeth, Jessica, Mara, Karen, Fátima, Alondra, Alexa, Nayeli, Ingrid, Mariana, Lesvy, Fernanda y muchas otras más cuyos nombres siguen sumando a la lista.

Mientras el país lidia con la crisis de salud a causa del covid-19, la violencia machista no cesa.

