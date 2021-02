Estas son las actrices que están brindando su apoyo a actriz Evan Rachel Wood tras su denuncia

El activismo de Evan Rachel Wood

La actriz Evan Rachel Wood denunció a través de sus redes sociales quién había sido la persona que la había abusado sexualmente. Ella se ha convertido en una activista y gran apoyo para mujeres que han sufrido violencia sexual.

La joven no había querido decir el nombre de su abusador – no obstante– ya había manifestado que en el pasado había sufrido este tipo de abusos. Hace unos meses dio una entrevista a la revista Variety con el propósito de contar el trabajo que había estado haciendo por cambiar la legislación de California. Su objetivo era extender el plazo de prescripción de violencia doméstica de tres a cinco años, un cambio que se logró en el 2019.

Instagram @evanrachelwood - Instagram @evanrachelwood

Es importante recordar que no todas las personas tienen el mismo camino de recuperación, y todos los procesos de eventos tan graves son distintos. Durante dicha entrevista confesó que tenía experiencias personales del tema, y por ello podía entender mejor la situación.

“Cuando empecé mi camino como activista muchas veces me pregunté por dónde empezar. Y la respuesta fue que debía dedicarme a una causa con la que tuviera experiencia directa porque sentía que iba a poder ayudar más. Por eso me dediqué a los temas de violencia doméstica y abuso sexual”, contó.

El lunes 1 denunció a su abusador

Sin embargo, fue hasta el día de hoy en la mañana que denunció a su abusador. Evan Rachel tuvo una relación con el músico Marilyn Manson cuando ella tenía 19 años, y el 38 años de edad, estuvieron comprometidos por ocho meses En un comunicado en Instagram dio a conocer más detalles de la experiencia de abuso y violencia que vivió con él.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson. Comenzó a acosarme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años.e lavaron el cerebro y manipularon hasta la sumisión. Ya no voy a vivir más con miedo a las represalias, injurias o extorsiones. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y a las muchas industrias que habilitaron su comportamiento antes de que arruine más vidas. Todo mi apoyo a las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”, escribió la actriz estadounidense.

A la par de esta denuncia, otras cuatro mujeres publicaron experiencias muy similares en Instagram. Ashley Walters, Sarah McNeilly, Ashley Lindsay Morgan y Gabriella también relataron el abuso que vivieron por parte del cantante.

Asimismo, la actriz apoyó dichas declaraciones al compartir en sus historias una captura de pantalla de un artículo lanzado en 2018 en donde la actriz Charlyn Yi acusó a Manson de acosar varias mujeres mientras visitaba el set de Fox.

Historias de Evan Rachel Wood - Instagram @evanrachelwood

Evan Rachel Wood y Marilyn Manson

Ellos mantuvieron una corta relación, y estuvieron comprometidos por algunos meses. No obstante, en varias entrevistas del cantante alarmó con sus entrevistas. En una ocasión salió bruscamente al ser cuestionado por su ex pareja Wood.

Asimismo, durante la entrevista del 2009 con Spin confesó tener fantasías sobre “romperle el cráneo con un mazo". Y por último, durante un relato en el 2008 contó que llegó a llamarla 158 veces, y se cortó todas las veces que ella no contestó. “Cada vez que la llamé ese día, tomé una hoja de afeitar y me corté en la cara o en las manos. Quería mostrarle el dolor por el que me hizo pasar. Fue como, ‘Quiero que veas físicamente lo que has hecho'”.

Sus representantes en cada una de estas situaciones tuvieron que dar la cara y negar abusos por parte de Manson. Ya fuese con el pretexto de "promocionar un nuevo disco" o simplemente negando abusos de su parte.

Actrices que apoyan a Evan Rachel Wood

Cada vez crece más la lista de las actrices que están apoyando a Evan Rachel. Entre ellas se encuentran: Vanessa Hudgens, Karla Souza, Selma Blair, Nathalie Emmanuel, Kristen Bell, entre otras.

Declaración de Evan Rachel Wood - Instagram @ evanrachelwood

Desde comentarios de apoyo, hasta likes, han manifestado que se encuentran con ella y valoran su valentía.

