¡Histórico! Jennifer King se convierte en la primera mujer afroamericana en dirigir en la NFL

El deporte norteamericano continúa rompiendo los prejuicios sociales. Jennifer King hace historia en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) al convertirse en la primera mujer afroamericana en dirigir un equipo de la NFL.

La destacada deportista escaló de pasante a entrenadora asistente del equipo ofensivo de la franquicia Washington Football Team sumándose así a Lori Locus (Tampa Bay Buccaneers) como técnico a tiempo completo.

La noticia de la promoción de Jennifer King fue reportada en primera instancia por NFL Network y ha causado gran satisfacción en el mundo entero, demostrando nuevamente que no hay distinción en color de piel o género para destacarse, en esta oportunidad, en el ámbito deportivo.

¿Quién es Jennifer King?

Jennifer King, de 36 años, nación en Carolina del Norte. Es diplomada en Ciencias en Administración Deportiva de Liberty University. También es licenciada en Ciencias en Gestión Deportiva de Guilford College. Integró los equipos de baloncesto y sóftbol femeninos de Guilford College de 2002 a 2006.

No es de un rostro nueva en la NFL. Tiene una amplia trayectoria. Trabajó el último año como asistente del coach de corredores, Randy Jordan. Fue asistente en el equipo femenil de baloncesto de Greensboro College del 2006 al 2016.

En los años anteriores, la afroamericana también fue pasante en Carolina Panthers, cuando entrenador de fútbol americano estadounidense, Ron Rivera dirigía a la franquicia. Ahora, ha sido promovida luego del trabajo impecable que ha hecho con el equipo de Washington.

La trayectoria

King se desempeñó como entrenadora en jefe del equipo femenil de baloncesto en la Johnson & Wales University Charlotte entre 2016 y 2018, llevándolas al campeonato nacional de la División II de la United States Collegiate Athletic Association ( USCAA).

“Jennifer King fue asistente ofensiva en Dartmouth College en el 2019 antes de unirse a Washington la temporada baja pasada. Fue participante regular en las clínicas de entrenadores de la NFL del 2015 al 2018 y asistió al Women's Career in Football Forum de la NFL en el 2018”, reseñó ESPN.

La fuente agregó que la afroamericana también jugó para tres equipos profesionales de fútbol americano femenil del 2006 al 2019: las Carolina Phoenix, con quienes pasó 11 años, las New York Sharks y las D.C. Divas.

“Dentro de 10 o 15 años podré mirar hacia atrás y sentiré la magnitud de esto"

“Es realmente importante en este momento ser un buen modelo para otros niños y niñas, lo que no tuve mientras crecía. No tenía a nadie que se pareciera a mí trabajando”, expresó emocionada Jennifer King.

La nueva entrenadora asistente de Washington Football Team expresó: “Poder ver eso, creo, es grande. Es súper genial ser parte de esto” fueron las palabras de.

King destacó que, de momento, no ve ninguna diferencia en la función que tendrá para el equipo más allá de su cargo.

Sin embargo, no negó que la oficialización represente un gran paso en la historia de la NFL. “Igual dentro de 10 o 15 años podré mirar hacia atrás y sentiré la magnitud de esto. Ya he estado trabajando con los muchachos, así que esto no será muy diferente para mí”,

El entrenador de fútbol americano estadounidense, Ron Rivera, quien promovió a la deportista afroamericana el cargo, llenó de elogios a Jennifer King y explicó el por qué decidió ascenderla.

“Se merece el ascenso a entrenador asistente de corredores. Vino a Washington ansiosa por la oportunidad de trabajar como pasante de entrenamiento de un año completo y aprender de nuestro personal. Ella demostró todas las cualidades que se necesitan para trabajar a tiempo completo en mi personal. Es una gran trabajadora, una gran comunicadora y una persona de calidad”, expresó.

