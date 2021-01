Tras el caso de Nath Campos, Andrea Legarreta recibe amenazas contra sus hijas y es momento de reflexionar

Luego de que una nueva denuncia de abuso se apoderara de las redes sociales y titules de noticia, Andrea Legarreta emitió una polémica opinión por la que no solo recibió duras críticas, sino amenazas y comentarios ofensivos.

Una vez más, la violencia de género quedó expuesta por una denuncia pública que involucra a figuras reconocidas de Internet, luego de que la influencer Nath Campos señalara al youtuber Ricardo González, mejor conocido como Rix, por abuso y violación.

"Hace unos años viví una situación de abuso y hoy les quiero compartir mi historia. Porque me lo debía y porque se lo debo a todas las que han vivido algo así. Gracias por escucharme", fueron las palabras con las que Campos inició su historia a través de su canal de Youtube.

Explicó que, aunque para ella estaba claro que se había tratado de un abuso y había tratado de manejar la situación, diversas circunstancias la llevaron a mantener cercanía con su violador.

La historia de Nath conmocionó a miles de personas, por lo que diversas figuras públicas y famosos se manifestaron al respecto.

Entre estos, Andrea Legarreta destacó, pues su opinión se consideró errónea y poco empática.

“Lo que luego saca un poquito más de onda es que sigan teniendo una relación de amistad con estas personas. Con diferentes personas que denuncian, pero siguen teniendo una relación cercana, esto confunde un poco. Yo no digo que no pueda ser, yo no estuve ahí, yo no sé nada. Ni sí, ni no, lo que digo es que eso confunde un poco”, fueron las palabras de la conductora al debatir el caso.

A esta opinión se le sumaron las palabras de Martha Figueroa quien juzgó el estado de ebriedad de Campos.

“Yo conozco a Nath desde recién nacida. La mamá de Nath trabajó conmigo, Nath es bien valiente y bien especial. Siento raro que haya inventado. El tema sería… ¿por qué tienen que tomar hasta ahogarse, y no se acuerden qué paso, o qué permitieron y qué no?”, dijo Figueroa.

Ataques contra Andrea Legarreta

Las opiniones de las conductoras generaron revuelo y los usuarios de las redes sociales no solo dejaron duras críticas, sino también ataques y cometarios violentos.

Muchos de estos comentarios estaban orientados a manifestar deseos de violencia contra Legarreta y sus hijas adolescentes.

Naturalmente, la conductora se mostró visiblemente afectada por las terribles amenazas y deseos negativos contra su familia.

“A mí lo que me parece irónico (…) es que también hay un sector de las personas, que hablan y que agreden, que dicen ostentar esta bandera en contra de la violencia y que son super violentos. Entonces no hace sentido su lucha. Su lucha pierde valor cuando ellas… y ellos se manejan con este nivel de agresión y de violencia y de amenazas”, dijo la conductora tras la polémica.

“A mí me tiene en shock eso: desearme que me pase lo mismo o a mis hijas. Me parece terrorífico. (…) ¡Acribillan a la gente! Se vuelven como pirañas desesperadas, hambrientas, ’¿Ahora contra quién vamos?’ y ya que acabó eso ‘¿Ahora hacia dónde?’, ¡y no! La violencia no se puede sanar con violencia”, enfatizó.

Nath Campos da una lección de lucha

Si bien, el comentario de la conductora no fue el más acertado, la violencia machista está presente en los ataques contra ella y su familia a través de las redes sociales.

Por su parte, Nath Campos, apostó por dar una reflexión sobre este tipo de opiniones dejando completamente de lado los insultos y ataques.

“Me gustaría decirle a estas personas, sobre todo a las que tienen gran voz e influencia, que cuando hablan de lo que yo conté, de lo que yo viví, no sólo me están hablando a mí cuando dan su opinión, le están hablando a todas las personas que han vivido una situación similar a la que yo viví o a las personas que han vivido violencia de algún tipo”, afirmó.

Además, agregó: “Ni siquiera me voy a meter a hablar del asunto del alcohol, pero sí en el asunto de convivir con tu agresor, porque no solamente le estás hablando a personas que han vivido agresiones sexuales sino también que viven acosos laborales, las que fueron víctimas de abuso en su familia y es un tema sumamente delicado que debería tratarse mejor”.

Recordemos que la youtuber explicó que se encontraba bajo los efectos del alcohol, de modo que, aunque recuerda poco de aquella noche, sabe perfectamente lo que ocurrió, pues luego de estar en su habitación durmiendo se dio cuenta que Rix estaba sobre ella.

“No podía mover los brazos ni mover las piernas. No sé si estaba en shock, no sé si estaba muy borracha", recordó.

