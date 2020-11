Los outfits de Andrea Legarreta que demuestran cómo usar prendas mini después de los 40

Andrea Legarreta es una de las mujeres más seguidas y admiradas de México no solo por su talento e impresionante trayectoria televisiva, sino por el sentido de la moda que siempre ha demostrado tener.

A sus 49 años, la conductora del programa “Hoy” sigue siendo inspiración para muchas chicas que siguen su estilo y los outfits que utiliza.

Además, ha demostrado que sin importar la edad que tengas puedes lucir fabulosa con cualquier prenda sin importar si es mini o long.

Cuando se llega a determinada edad, muchas mujeres se sienten un poco limitadas con respecto a las prendas que seleccionan para armar sus outfits debido a los estigmas sociales que existen.

Sin embargo, en los últimos años esto ha cambiado mucho y cada vez son más las mujeres que visten todo lo que quieran sin ningún tipo de complejo.

Para llegar a este tipo de libertad, han sido de gran influencia las artistas más reconocidas y con trayectorias similares a la de Legarreta, quien cada día demuestra que lo más importante es sentirte bien consigo misma.

Así es como la animadora se atreve a lucir las más hermosas prendas mini que dejan al descubierto sus torneadas piernas.

No importa si se trata de shorts, faldas o vestidos, la famosa se atreve a usar cualquier prenda con la que se sienta hermosa.

¿Cuáles son las claves para llevar prendas mini?

Los mini vestidos también los luce con mucho estilo - Instagram @andrealegarreta

Es importante que cuando decidamos llevar este tipo de prendas en las que mostramos un poco más tomemos en cuenta varias recomendaciones que nos harán lucir mucho más hermosas.

La simetría, la armonía y la correcta combinación de colores son algunas de las claves que deberás tener presente al momento de vestir, ya que estos factores te proporcionarán una bonita forma.

De esta manera es importante que conozcas estos sencillos trucos.

Equilibrio

Si decides mostrar tus piernas con una prenda mini, lo mejor es que uses una prenda que no muestre demasiado en la parte superior de tu torso. Esto no significa que no puedas usar un escote o un strapless, pero sí que trates de moderar la profundidad de estos para que el atuendo luzca proporcionado.

Sin embargo, debes comprender que esto también dependerá del contexto en el que te encuentres.

Colores de contraste

Evita hacer un contraste muy marcado con la prenda que utilices abajo y la que lleves arriba, por el contrario, trata de llevar tonos de una misma gama y hacer contraste con piezas extras como un blazer o un sobretodo.

Ajustado u holgado

¿Un short ceñido o una falda suelta? Podemos seleccionar lo que más nos guste, sin embargo esto será un punto importante para combinar, pues nos ayudará a no caer en la exageración.

Un short demasiado corto y ceñido, podría requerir un blusa ligeramente holgada o con un bonito volumen.

Luego de entender estos tips, podemos ver cómo Andrea Legarreta luce atuendos acertados para su día a días.

Looks de Andrea Legarreta que pueden inspirarte

Minivestido con cola

Esta es una manera perfecta de mostrar un poco de piel con mucha elegancia. Este tipo de prendas se caracteriza por tener una parte corta, pero recubrirla de una forma muy sutil con otra falda más larga con abertura pronunciada.

Luce prendas cortas de una forma elegante. - Instagram @andrealegarreta

Con sobretodo

Para tener un equilibrio sofisticado, la conductora suele usar sobretodos cuando lleva prendas muy cortas, de esa manera sigue manteniendo la elegancia tanto la caracteriza.

Los sobretodos proporcionan equilibrio. - Instagram @andrealegarreta

Una misma gama

Como explicamos anteriormente, un truco para lucir esbelta y clásica sin dejar de lado la sensualidad, podemos llevar tonos de una misma gama en las partes superior e inferior de nuestro cuerpo para luego añadir un contraste en una pieza extra.

Crea contrastes con prendas extras. - Instagram @andrealegarreta

