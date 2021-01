Consejos para cumplir tu propósito de aprender un nuevo idioma este año y acercarte más al éxito

Si aprender un nuevo idioma está en tu lista de propósitos año tras año, ¡no lo pospongas! Llegó el momento de cumplir esa meta con esfuerzo, paciencia y ciertos cambios significativos que aceleran el proceso de adquisición.

Estos trucos no son más que ayudas para alcanzar el objetivo, pero debes completarlos con el estudio en clases para que te vuelvas una experta en gramática y pronunciación.

Consejos para aprender un nuevo idioma más fácilmente

Entre los beneficios de lanzarse a esta aventura resalta el impulso que le darás a tu carrera, entrenar a tu cerebro, la posibilidad de vivir en el extranjero, retrasar la demencia y muchos otras posibilidades que hacen que valga la pena.

Modifica el idioma de tus dispositivos

Muchos lo toman como algo superfluo, pero en realidad, algunas estadísticas apuntan a que las personas pasan en promedio cinco horas al día utilizando el celular.

Con este sencillo truco podrás aprender más palabras casi sin querer. - Pexels

Ahora imagina lo que eso puede significar cuando todas las configuraciones del teléfono móvil, tablet o portátil están en este idioma que te interesa.

Esto es igual a nuevas palabras para tu vocabulario de forma sencilla, pero según Glamour, no es recomendable con aquellos que son muy diferentes a tu base. Por ejemplo, del español al chino, ruso o japonés porque no entenderás.

Escuchar música

Estar en proceso de aprender a expresarse en otra lengua puede ser la excusa perfecta para explorar nuevas bandas, artistas y géneros provenientes de la cultura que te llama la atención.

Solo basta con acceder a plataformas como Youtube o Spotify para empezar a descubrir nuevos ritmos, lo que en 2013 se demostró que favorece el aprendizaje de frases asociadas de corta duración en un idioma desconocido.

Del mismo modo, el procedimiento puede ser imitado en otros formatos, como los podcasts, especialmente si se tiene cierto conocimiento y se es capaz de entender el hilo de la conversación.

Escuchar música en otro idioma y conversar con gente nueva son prácticas bastante útiles. - Pexels

Conforme con la fuente, esto ayuda a adentrarse en un habla más específico del país, aprendiendo "a identificar palabras, frases y hasta expresiones muy locales", lo que es útil para diferenciar las conversaciones formales de las informales.

Igual sucede con ver la televisión, series o películas hechas en esa idioma, que ahora con la disponibilidad de varios servicios de streaming como Netflix son más fáciles de llegar a ellas.

Lee libros

Básico pero imbatible. La lectura ayuda a comprender más del otro idioma, aumenta el vocabulario, estimula el buen hablar y te hace una persona más culta.

Además, siempre es positivo para aprender cómo se escribe y no equivocarse cuando quieras redactar unas líneas en alemán, italiano, francés u otro.

Mejorarás tu gramática en poco tiempo si te dedicas con constancia. - Pexels

Los especialistas recomiendan ir primero por textos sencillos, como los libros infantiles, y luego trascender a otras redacciones extensas o profundas.

Conversar

Hablar con alguien en el idioma que has aprendido, o estás en proceso, no solo es una manera de mejorar tus competencias lingüística sino que retiene el conocimiento para que no se olvide.

Mark Manson, citado en Hipertextual, afirma que solo basta una hora de conversación con personas que hablen esa nueva lengua para aprender lo mismo que con 5 horas tomando clases o 10 horas por tu cuenta.

La clave de su éxito es que el proceso de hablar es complicado porque requiere pensar, armar las frases y pronunciarlas correctamente, algo que se puede imitar practicando en la mente.

