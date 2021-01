Tips para cuidar tu economía durante la segunda ola de Covid-19 y que no te falte el dinero

Si no era suficiente con la primera ola, la pandemia de Covid-19 nos demuestra que sigue siendo un peligro latente capaz de llevarse lamentablemente la vida de muchas personas y desbaratar las finanzas personales de otras si no se hacen ciertos ajustes.

El impacto económico se ha sentido en todos los sectores y ahora, que siguen aumentando las estadísticas negativas en varias partes del mundo trayendo consigo nuevos confinamintos, hay que ser cautos con el dinero para que este no falte.

Consejos de finanzas personales en la segunda ola de Covid-19

Aunque los expertos afirman que no se trata de una segunda ola sino que todo forma parte de una misma cadena de contagios que sigue creciendo, la expansión de casos nos recuerda que estamos lejos de superar esta problemática y el virus sigue latente.

En especial después de las fiestas decembrinas que nos sacaron un poco de la nueva normalidad que estabámos viviendo pero que debe mantenerse en función de resguardar la salud, conservar el empleo y proteger al bolsillo.

Ten ahorros para momentos de crisis

No dejes que las eventualidades te sorprendan en una mala racha económica. - Pinterest

Si algo nos ha enseñado esa situación extraordinaria es que todo cambia muy rápido de un momento a otro. Por eso, es preferible estar preparados económicamente para cualquier eventualidad que surja.

Es decir, si no has ahorrado, es el momento de empezar a destinar un porcentaje de tu sueldo a un fondo que solamente utilizarás en caso de una emergencia (despidos, accidentes, enfermedades, mudanzas, entre otros) para no tener que ahogarte en deudas.

Una manera efectiva de distribuir bien tu dinero es haciendo un presupuesto con todos los ingresos y egresos claves y planifica bien tus gastos a partir de ahora. Expertos recomiendan que ahorres al menos el 10% de tu salario.

Cuídate de las deudas

Justamente, siempre debes huir lo más posible de los déficits para que no te hagas esclavo de estar pagando altos porcentajes de dinero mes a mes.

No te descontroles utilizando las tarjetas de crédito. - Pinterest Consolidated Credit en Español

Los principales factores de deudas que agobian a las personas son los créditos bancarios y las tarjetas de crédito, por lo que deberías alejarte lo más que puedas de ellos durante la cuarentena.

En caso de que tengas que recurrir a esta clase de ayudas, escoge planes de pago que seas capaz de cubrir sin quedar demasiado desprotegido con el resto de responsabilidades.

No vendas tus bienes

Pese a que comúnmente se dice que tiempos desesperados requieren medidas desesperadas, en el caso de las finanzas personales en tiempos de pandemia es preferible aguantar a mejores tiempos.

En estos panoramas, la demanda y la capacidad adquisitiva de los compradores suele bajar por lo que estarías diciéndole adiós a bienes o activos financieros como bonos, acciones, criptomonedas, entre otros de valor, a precios desfavorables.

Espera a que sea un mejor momento para vender tus bienes o activos. - Pinterest Consolidated Credit en Español

De acuerdo con Nueva Tribuna, las "tendencias bajistas tienden a revertirse rápido cuando el mercado logra autorregularse, o, mejor dicho, adaptarse a la nueva situación", por lo que es preferible aguantar un poco más.

Controlar tus gastos

Una norma que ponen en práctica incluso los que tienen mucho dinero es no gastar más de lo que ganan. Este es un momento en el que debes pensar en hacer compras inteligentes para ahorrar y recortar aquello que no necesitas.

Lo fundamental es estar consciente de la realidad de tus finanzas personales y no ceder ante caprichos sociales, antojos o tendencias, sino tener muy claro el foco de lo verdaderamente importante.

