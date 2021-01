Es momento de dejar de cuestionar a las mujeres por rehacer sus vidas tras una ruptura

Las mujeres estamos sometidas a muchas presiones que sin duda nos convierten en blanco fácil de críticas, especialmente cuando se trata de nuestro estado civil. De alguna forma, nos hacen crecer con el miedo de que si no estamos casadas para cierta edad, entonces somos unas quedadas o solteronas o que si somos divorciadas no tenemos derecho a rehacer nuestra vida con otra persona.

Ante muchos, cuando una se divorcia, deja de ser plena y pasa a ser una mujer deprimidas y amargada, condenada a la soledad o a dedicarse únicamente al cuidado de sus hijos o de su hogar porque ya no hay forma de que vuelva a tener una pareja.

Esto es diferente para los hombres ya que si ellos no tienen una pareja para cuando cumplen cierta edad, se convierten en "solteros codiciados" y si rehacen su vida, es porque se lo merecen. ¿Por qué es que las mujeres somos quienes terminamos siendo más cuestionadas y criticadas?

Los titulares en medios de espectáculos y comentarios en redes sociales de los internautas sólo dejan ver que esto prevalece en nuestra sociedad.

Recientemente la actriz Aislinn Derbez ha sido señalada por "estrenar galán" y "olvidarse de Mauricio Ochmann". Algunos incluso la han acusado de "abandonar" a su hija para irse de vacaciones con este supuesto nuevo novio.

Fue a principios de 2020 cuando la actriz anunció su separación de Mauricio Ochmann, con quien estuvo casada por cuatro años. Juntos procrearon a la pequeña Kailani, quien ahora tiene tres años. A pesar de todo, la ex pareja de actores siempre pensó en el bienestar de su hija, pasando una temporada de cuarentena juntos.

Desde el principio, ambos fueron claros con el tema de la separación, compartiendo con los fans su sentir.

"Nos gustaría comunicar por este medio que todo lo que ha salido en notas y especulaciones sobre nosotros está bastante alejado de la realidad. Les contamos que sí, efectivamente está pasando algo muy importante, algo que llevamos varios meses resolviendo. Tomar la decisión de modificar dinámicas desde lo profundo requiere de mucha valentía, sobretodo cuando hay un amor tan inmenso entre nosotros. Lo más común es estirar la cuerda hasta que se rompa. Y cuando eso pasa se quiebran cosas que se vuelven irreparables. Nunca nos permitiremos llegar ahí.

Por eso decidimos desde hace un tiempo fortalecer la relación de amistad y parar la relación de pareja.

Retomar la individualidad para investigar qué está pasando, dar espacio a sanar, reconstruir, transformar.

Y en esa reconstrucción estamos abiertos a lo que pueda suceder", escribieron en una fotografía publicada en marzo de 2020.

Conforme pasaron los meses, Aislinn y Mauricio tomaron más distancia, celebrando cada uno por separado las fiestas navideñas. Fue durante ese tiempo que comenzaron a circular los rumores de que la actriz tenía una nueva pareja.

Ahora que se encuentra de viaje por Hawaii, los rumores de una posible relación con Jesh De Rox, se han fortalecido pues se le vio juntos en dicho destino, a través de unas publicaciones en Instagram.

Cabe mencionar que días antes, Ais publicó un mensaje en el que habló sobre los cambios, sobre agradecer y ser lo que te haga sentir bien, lo que también dio a entender que está lista para una nueva etapa en su vida.

"Tal vez lo que piensas que es lo peor que te pudo haber pasado se convierta en lo mejor que te pudo haber pasado…Tal vez eso te regrese a la vida. Tal vez te das cuenta que no sólo no pasa nada, que no sólo no te mueres, sino que puedes volver a sentir y tener todo lo que creías que nunca más sentirías o tendrías. Tal vez hay algo más grande que tú, que sabe que lo que te está poniendo enfrente es el escalón más importante de tu vida, y que sólo algo así podría hacerte experimentar quien realmente eres (..) Lo sé porque algo así me pasó. Y agradezco cada momento desde que pasó, porque ya no hay un lugar a dónde llegar ni algo que obtener para “sentirme bien”. Desde que pasó la vida “es” y así está bien"

Instagram/ Aislinn Derbez

Aislinn no ha dicho nada al respecto y aunque Mauricio también fue cuestionado al respecto, declaró que ella no necesita su aprobación ni nada para hacer su vida.

"Para empezar, Ais no necesita aprobación mía. Ais está en todo su derecho de rehacer su vida en el momento que lo quiera hacer y así será en el momento que lo decida”, dijo el actor.

Las mujeres tenemos menos opciones y más exigencias con respecto a nuestra vida amorosa.

Parece que la sociedad aún tiene muchos complejos con respecto a la edad, el físico y el estado civil de una mujer. Igualmente nos cuestionan si salimos con un hombre más joven pero cuando un hombre sale con una mujer más joven, no pasa nada.

Y es que desde una perspectiva evolutiva, el hombre tiene "más tiempo" para procrear y tener descendencia mientras que para la mujer, el reloj biológico comienza a tener una cuenta regresiva a partir de los 30 años. Desde una perspectiva sociocultural, las mujeres siempre somos señaladas por nuestra apariencia. A partir de cierta edad, "ya no somos deseables" o "hermosas"; nos señalan las arrugas, las patas de gallo, las canas y las flacidez de la piel.

Todas tenemos derecho a hacer lo que nos haga felices, a rehacer nuestra vida tras una ruptura y ser libres de las opiniones no solicitadas.

Aislinn ha logrado una dinámica familiar con la que no contó en su infancia. - Agencias

