Aislinn Derbez nos enseña que la maternidad debería ser elegida con un poderoso mensaje

En los últimos días, el tema de la legalización del aborto ha puesto de cabeza al país. Y es que en medio de la crisis sanitaria que se vive ante la pandemia de coronavirus, en México la lucha por despenalizar el aborto sigue en pie, más fuerte que nunca.

Luego de la SCJN rechazara el proyecto por la despenalización del aborto en el estado de Veracruz, han sido miles de mujeres las que han alzado la voz.

Regina Blandón compartió su postura en su cuenta de Instagram, generando división de opiniones y un sin fin de ataques en su contra.

"El debate no es: aborto o no aborto. Es: aborto legal o aborto clandestino (como dijo @fdobonilla). Es una cuestión de salud pública, no de convicciones personales. La maternidad debe ser una decisión, no una obligación. El que se despenalice el aborto, no te obliga a abortar, pero el que no se despenalice, sí te obliga a ser madre. Por eso #abortolegalya#abortolegalveracruz#nosotrasdecidimos#QueSeaLey#seráley#CorteXLosDerechos#derechosparatodas

💚💚💚💚"