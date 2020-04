La poderosa respuesta de Aislinn Derbez a quienes critican su cuerpo

Para Aislinn Derbez no ha sido una temporada fácil, entre la cuarentena por la pandemia de coronavirus y los problemas con Mauricio Ochmann. Por si fuera poco, sigue teniendo que lidiar con los comentarios en sus redes sociales, los cuales pueden ser bastante agresivos e hirientes.

Recientemente la actriz compartió una imagen en la que aparece luciendo un diminuto traje de baño, en el jardín de su casa. Y aunque muchos halagaron su escultural figura, Aislinn no pudo evitar sentirse incómoda pues le sorprendió que para muchos estar así de delgada es mejor que entender al cuerpo.

"¡Te pasaste de flaca!", "Como es que quedas así después de un embarazo 😭! Ojalá me pase ", "Queee!!?? No parece que tuviste una bebe que bárbara que cuerpazooo! Quiero tus rutinas yaaaa", "De el secreto de haber bajado tanto te ves perfecta ❤️❤️"

A simple vista, Aislinn luce espectacular pero hay un trabajo interno más importante que sólo baja de peso o mostrar un abdomen tonificado. A través de una serie de fotografías y un poderoso mensaje, la actriz dejó claro que ha aprendido a dejar de ser tan crítica con su cuerpo para concentrarse en amarlo tal y como es.

"Antier subí una foto en bikini. Algunos comentarios me sorprendieron. El cuerpo siempre es algo que nos importa/preocupa demasiado, sobretodo por el hecho de que difícilmente estamos cómodos o contentos con el cuerpo que tenemos. Para mí los últimos 2 años han sido un viaje de cambios drásticos en ese aspecto. Nunca me había preocupado por tener que hacer dieta o ejercicio, ya que tengo una genética muy privilegiada"

TAMBIÉN LEE: Las lecciones que aprendimos de la separación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

Quienes han seguido el viaje de la actriz a través de su etapa como mamá, saben el cambio de mentalidad tan grande que ha tenido. Y es que no ha sido fácil llegar hasta donde está. A lo largo de los años, Aislinn ha hablado de la transformación que ha tenido su cuerpo, desde el aumento de peso, hasta las estrías y lo difícil que fue acostumbrarse a los cambios que llegan con la maternidad.

"Después de parir subí de peso por retención de líquidos y desbalances hormonales. Y tener que lidiar con un cuerpo con el que no me sentía cómoda era algo completamente desconocido para mí. En esos momentos no me daba cuenta de lo exigente, impaciente, dura y poco amorosa que estaba siendo con mi cuerpo sin comprender que gracias a ese maravilloso cuerpo tenía a una bebé perfectamente sana en mis brazos"