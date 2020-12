De vuelta el reciclaje, 7 formas de envolver los regalos con materiales reutilizables

Se acerca la Nochebuena, el momento más especial de todo el año en donde las personas dan y reciben obsequios de sus familiares y seres queridos, pero en especial, los pequeños de la casa: los niños.

Y como toda tradición cada uno de esos obsequios y regalos deberán colocarse debajo del árbol de Navidad. Ahora, en tu cabeza debe estar rondado la idea de cuánto dinero gastarás para conseguir el papel necesario y así envolver los obsequios.

Lo cierto es que, en este mundo consumista, toneladas y toneladas de papel son usadas en esta fecha para envolver los regalos.

Pero, si eres de esas personas que desean cuidar nuestro planeta y el medio ambiente, la mejor opción para envolver los obsequios es usando materiales reciclados o reutilizables.

Así te ahorrarás una buena suma de dinero y tu bolsillo te lo agradecerá.

Las ideas más originales

Te presentamos algunas ideas para envolver tus regalos y obsequios utilizando varios materiales que solemos tener en casa, así podrás ingresar en el mundo de las manualidades usando el reciclaje y todo lo que es reutilizable.

De seguro que estás técnicas le darán a tus obsequios familiares un toque de originalidad y creatividad. Seguro que todos valorarán tu ingenio y dedicación al cuidado del medio ambiente.

Cajas de zapatos vacías

Las cajas de zapatos permiten guardar obsequios más grandes. - Pinterest

Es todo un clásico para la envoltura de los regalos y que nunca pasa de moda.

Las cajas de zapatos permiten guardar obsequios más grandes y, debido a su material, se pueden pintar o forrar con algún papel reciclado.

Como la caja tiene una forma cuadrada perfecta, esto te ayudará a despertar la curiosidad en la persona que reciba el obsequio y que deseará saber que hay adentro.

Ropa y tela que ya no uses

Puedes recortar la tela vieja para envolver todo un paquete y utilizarla como si fuera un papel de regalo. - Pinterest

Si tienes alguna prenda de vestir o tela que ya no uses y no sabes qué hacer con eso acá te damos la solución. Esa ropa o tela puede ser magnífica para utilizarla como envoltorio de un regalo.

Puedes recortar la prenda para envolver todo un paquete y utilizarla como si fuera un papel de regalo.

Otra opción es colocar el paquete u obsequio dentro de la pieza y hacer un nudo en ambos lados como una especie de caramelo. Esta es una idea muy original y creativa, gastando muy poco dinero del bolsillo.

Viejos mapas

La envoltura de regalo usando mapas es perfecta para las personas que le encanten viajar. - Pinterest

Si en la casa tienes viejos mapas o libros abandonados en la biblioteca puedes buscarlos y reutilizar esas hojas para hacer un empaque divertido.

Así además despejarás los estantes y libreros y contribuirás con la limpieza de hogar.

Si deseas darle un toque más personal y rústico para los envoltorios, toma una trenza o cuerda para amarrar el empaque y hacerle un lindo lazo en la parte superior.

Esta envoltura de regalo es perfecta para las personas que le encanten viajar, a los “trotamundos” o a los amantes de la literatura, si usas las páginas de viejos libros.

Hermosos dibujos infantiles

Los niños de casa te pueden ayudar a fabricar papel de regalo casero, usando simples hojas blancas.

Ellos pueden dejar volar su imaginación y realizar verdaderas obras de arte en las hojas y usando unos pocos crayones, marcadores o pintura.

Podrás convertir las hojas con los dibujos en bolsas de regalos llenas de color y responsables con el medio ambiente. Con esta actividad tus pequeños aprenderán sobre el reciclaje y las manualidades.

Rollos de papel higiénico

Los cartones que traen el papel higiénico y los rollos de cocina, son ideales a la hora de crear cualquier empaque para envolver un regalo.

Estas piezas son perfectas para usarlas como envoltorio para regalos de pequeño tamaño. Únicamente tenemos que doblar sus extremos para evitar que el objeto caiga. Una vez dentro, lo podemos decorar con alguna cinta o lazo para regalo y listo.

Reutiliza las antiguas latas y envases

Las latas de galletas, papas fritas y de cereal son la envoltura perfecta para los regalos. - Pinterest

Las latas de galletas, papas fritas y de cereal son la envoltura perfecta para los regalos. Puedes utilizarlas como vienen de origen, o bien envolverlas con papel periódico. Eso le dará un toque de creatividad y diversión a tu obsequio.

Envuelve con botones

Los botones pueden darle un toque original a la envoltura de cualquier obsequio navideño.

Existen varias alternativas para envolver regalos con botones. La más sencilla consiste en usar los botones como detalle final en la cinta que usarás para el lazo del regalo.

También hay una forma muy divertida y creativa para hacer uso de los botones. Se trata de hallar una combinación de botones de colores alegres y formas diversas.

Luego pegar una cantidad razonable sobre un papel reciclado que usarás para envolver tu regalo. ¡Seguro se verá hermoso y será toda una sensación!

