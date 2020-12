Los regalos para Navidad que son ideales para las niñas

Cada Navidad, escoger un juguete que aporte algo más que horas de entretenimiento y diversión se convierte en un motivo de ansia y algo de estrés para muchas mamás.

En el caso de las niñas, la labor puede ser más laboriosa porque la idea es entregar un obsequio que le permita desarrollar al máximo sus habilidades físicas, psicomotoras e intelectuales.

Si tienes una niña, trata de regalarle esta Navidad algún obsequio que le permita descubrir su personalidad y que, además, fomente su memoria y capacidad cognitiva.

Los mejores regalos

Te presentamos los regalos ideales para una niña y según su edad. Recuerda que cada niña tiene un tipo de juguete según su etapa de desarrollo.

Después de leer estos consejos y recomendaciones, verás que encontrar el regalo para una niña no es tan complicado.

Niñas de 1 a 3 años

El juguete ideal para una niña de un año es el que le permite usar las manos y todos sus sentidos - Pinterest

En esta etapa, a las niñas les encanta explorar el mundo, las formas y los materiales.

Es por eso que el juguete ideal es el que le permite usar las manos y todos sus sentidos como los objetos que entran uno dentro del otro, aquellos que pueden unirse y separarse.

También en esta etapa comienzan a descubrir el lenguaje, las palabras y las rimas.

Estos son los juguetes más recomendables: Piezas encajables, cubos apilables, instrumentos musicales, juguetes para arrastrar, pelotas, torres de anillos infantiles.

Niñas mayores de 5 años

Las niñas a los cinco años ya dominan bastante bien sus habilidades motrices y de creatividad. - Pinterest

A esta edad, las niñas ya dominan bastante bien sus habilidades motrices y de creatividad, además, les sobra energía porque están en constante movimiento.

En esta etapa los juguetes recomendados son aquellos potencien esa creatividad. Los mejores son los juegos con personajes, basados en plastilina, juguetes que incluyan moldes, de construcción, asociados con cocinar (como galletas, hamburguesas, pizzas), casas de muñecas, juegos de supermercado, carros eléctricos para niñas, entre otros más.

Los patinetes, patines, triciclos, bicicletas, camas elásticas favorecen la fuerza, potencia, resistencia y control muscular de la niña. Estos juguetes se podrán usar dependiendo de la destreza de la pequeña.

Niñas mayores de 7 años

A los 7 años, las niñas tienen cada vez más independencia y capacidad para organizar su propio tiempo. - Pinterest

En esta etapa toda niña ya va descubriendo sus gustos concretos, así que le puedes regalar ropa y otros complementos.

Otros regalos y obsequios ideales en esta edad son aquellos juguetes que fomenten la imaginación y creatividad, como juegos de mesa, juegos educativos y dispositivos tecnológicos, que fomenten el deporte y el juego al aire libre.

A los 7 años, las niñas tienen cada vez más independencia y capacidad para organizar su propio tiempo. La lectura es también otra de las aficiones que podemos y debemos fomentar.

Busca juguetes útiles para que las niñas también aprendan a expresarse de manera creativa, para aumentar su autoestima y despertar su curiosidad.

Las consolas y videojuegos en esta etapa también pueden ser entretenidos, divertidos y a la vez requieren una alta capacidad de concentración y estimulan las habilidades motoras finas, la orientación espacial y la sincronización de movimientos.

Niñas de 10 a 12 años

A los 10 años, los juguetes ideales son aquellos que promueven el razonamiento analítico. - Pinterest

En esta categoría se recomiendan aquellos juguetes que ayuden a las niñas a estimular sus diferentes aprendizajes y que las prepararán para el mundo del futuro.

Los ideales son aquellos juguetes que promueven el razonamiento analítico, la resolución de problemas, la iniciativa y la adaptabilidad, y fomentan habilidades de comunicación y colaboración entre sus semejantes.

Las PC, computadoras, los kits de química, los relacionados con las astronomía, juegos de mesa avanzados, dispositivos de música de última generación, el modelismo y los dispositivos electrónicos relacionados con la programación o la codificación son los perfectos para esa edad.

Los juguetes tecnológicos llaman la atención de las niñas, por ello, los especialistas señalan que no se debe pretender que no tengan este tipo de juegos; la clave está en controlar que éstos no sean el único con el que se pueden entretener.

