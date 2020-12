El problema con los personajes animados femeninos que son hipersexualizados

La secuela de Space Jam está a la vuelta de la esquina, lista para despertar la nostalgia en quienes fuimos niños en los noventas y vimos a Bugs Bunny y al Pato Lucas hacer de las suyas al lado del mismísimo Michael Jordan. Ahora, se rumora que LeBron James será la nueva víctima de las locuras de estos disparatados personajes.

Sin embargo, no es el cambio de protagonista lo que ha alterado a todos sino el nuevo diseño de Lola Bunny, la novia de Bugs. Y es que esta simpática conejita ya no estará vistiendo un sexy uniforme de basquetbol ni tampoco tendrá un exceso de curvas o un busto exagerado.

Solo le pusieron la playera más larga a Lola Bunny y ya están exigiendo sus derechos los furro lovers *emoji que ríe* pic.twitter.com/5BuRlI41w3 — Jelly-Hungry Waffle 💤🐈 (@sekikki) December 16, 2020

Quizá en aquel entonces no nos dimos cuenta pero el diseño de Lola Bunny estaba pensado en ser un atractivo visual a través de la hipersexualización.

La hipersexualización es la obsesión por resaltar los atributos sexuales por encima de todas las demás cualidades que pueda tener un individuo.

Sí, Lola es un conejo, un personaje animado. Pero aunque poseía habilidades superiores para el juego, tenía atributos demasiado humanos que ahora incomodan.

Es cierto que cuando se anuncia una secuela, se espera que se respete lo que se vio en la primer parte para darle una continuidad lógica pero también es cierto que los movimientos de la actualidad piden que haya mayor representación e inclusión en las historias, así como una adaptación a las exigencias sociales.

Especialmente con el feminismo actual exige que las mujeres dejemos de ser vistas como un simple objeto de deseo, algo que sólo sirva para cumplir las fantasías sexuales de los hombres.

En redes sociales muchos han criticado el nuevo uniforme de Lola pero ¿qué es lo que causa tanto conflicto? ¿que ya no sea un top corto o que ya no use unos diminutos pantaloncillos que resalte su trasero? Todo aquel que haya visto un partido de basquetbol femenil se tuvo que dar cuenta de que el nuevo diseño se adapta más a la realidad de los uniformes que utilizan las jugadoras.

Como Lola, hay muchos otros personajes femeninos que han sido hipersexualizados y por más que sean caricaturas, es necesario entender que no está bien.

De hecho, hay estudios que afirman que la hipersexualización es un truco de marketing. Según expertos de la Universidad de Cornell, las mujeres con pechos voluminosos tienden a ganar más propina porque llaman más la atención de los clientes masculinos. Todo esto es alimentado principalmente por los medios de comunicación y la publicidad y el mundo del entretenimiento.

Una mujer puede vestirse como quiera y mostrar lo que le de la gana pero cuando es puesta por terceros para entretener, la cosa cambia.

Jessica Rabbit, en la cinta Who Framed Roger Rabbit?. En la cinta, la novia del alocado conejo Roger Rabbit -quien era una mezcla de Bugs Bunny y el conejo Oswald de Walt Disney- es acusada de engañarlo con el dueño de la corporación Acme (de donde sale Bugs Bunny y sus amigos). El diseño de Jessica resulta bastante polémico para una cinta que reúne a los personajes más queridos de los niños de los 70s y 90s, además de que es parte de la colección de Walt Disney Pictures

Una controversia similar surgió cuando Sadie Stanley, de 16 años, fue elegida como Kim Possible para una adaptación live action del programa de Disney Channel de principios de los 2000. La actriz cumplía los requisitos para ser la espía adolescente sin embargo, algunos estuvieron en desacuerdo por los ajustes que tuvo su uniforme. ¿Cómo deberían verse las adolescentes y cómo deberían ser tratadas por los hombres mayores?

Lola de la cinta Shark Tale, fue una especie de representación de Angelina Jolie, quien prestó su voz para el personaje. A diferencia de la otra protagonista femenina, esta pecesita tenía curvas muy marcadas, así como unos labios voluminosos y unos movimientos muy sensuales.

La intención era darle atributos similares a los de la actriz pero ¿realmente era necesario representarla así siendo una cinta para niños? El que estos personajes aparezcan en cintas para niños sólo alienta la expectativa cultural de que las niñas deben respetar los estándares de belleza impuestos a las mujeres adultas. La lista de ejemplos es larga pero lo importante es empezar a cuestionar lo que alguna vez normalizamos.

