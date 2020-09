Es momento de aprender a adaptarnos a la nueva realidad en los live actions Disney

Yara Shahidi hará historia como la primera persona de color en interpretar al personaje de Tinkerbell en el famoso cuento de hadas "Peter Pan" de Disney. La actriz será parte del elenco del nuevo live action titulado "Peter Pan y Wendy".

La cinta fue una de las tantas que sufrió los estragos de la pandemia ya que las grabaciones tuvieron que ser pospuestas para evitar poner en riesgo a la producción. El anuncio de Yara ha dado a entender que muy pronto se estará retomando el proyecto el cual también contará con el actor Jude Law como el Capitán Garfio, la actriz Ever Anderson como Wendy y Alexander Molony como Peter Pan.

Shahidi es una actriz de 20 años, conocida por las series de televisión Freeform Black-ish y Grown-ish.

Por supuesto, las reacciones del internet no se hicieron esperar y una vez más, la división de opiniones quedó entre los fanáticos que se alegran de la elección de Yara y quienes critican esta nueva era de elegir actores y actrices que son totalmente diferentes al personaje animado.

Tinkerbell, conocida como Campanita en Hispanoamérica y Campanilla en España, es el hada que acompaña a Peter y los Niños perdidos en el País de Nunca Jamás. Aunque a veces es malcriada y vanidosa, otras veces es muy encantadora, lo que la ha convertido en uno de los personajes favoritos de quienes crecieron con películas Disney.

En la animación de 1953, "Tink" es rubia, de tez clara y de grandes ojos azules, mientras que la imagen de Yara es completamente opuesta. Pero las intenciones de Disney son claras: es momento de adaptarse a una nueva era.

Es cierto que cuando se anuncia un live action, se espera que se consigan personas cuyos rasgos físicos se asemejen a la animación y aunque en algún tiempo esto se hacía tal cual, los movimientos sociales de la actualidad exigen que haya mayor representación e inclusión en las historias.

Por más que queramos ver a nuestros personajes animados favoritos cobrar vida, es momento de aprender a adaptarnos y a dejar de juzgar. Al final del día, se trata de adaptaciones que de una u otra forma presentan una nueva propuesta sobre los personajes y la historia.

Así que si Disney considera que es pertinente que las niñas de color necesitan verse reflejadas en una Tinkerbell de color, lo hará.

La inclusión y la representación cultural ya se ha visto en las últimas producciones de la compañía. Coco, se convirtió en "una carta de amor" a la celebración mexicana del Día de Muertos y tuvo una gran recepción a nivel mundial. Moana ha sido una de las favoritas por su color de piel y cabello esponjoso, que se aleja de las clásicas princesas rubias que ya aparecen en muchas otras historias. Por supuesto, también se ha buscado que haya más apertura y representación sobre la comunidad LGBTQI+, especialmente a través de series como Star vs The Forces of Evil y The Owl House.

El año pasado, Disney anunció que la actriz Halle Bailey interpretará a Ariel en el próximo remake de acción en vivo de "La Sirenita", lo que también provocó reacciones divididas. Algunos fanáticos pensaron que una actriz de color no podía interpretar a una sirena caucásica, mientras que otros celebraron la elección, ya que "finalmente se sentían representados".

Mulán también estuvo llena de controversia ya que a pesar de que se buscó una protagonista parecida al personaje animado, la producción hizo enojar a muchos porque caería de elementos mágicos. La justificación fue que los productores querían que la historia estuviera más apegada a la leyenda milenaria de Hua Mulan y a la cultura china. Aunque después la cinta se vio envuelta en otras polémicas.

Disney está tratando de adaptarse a las nuevas exigencias incluso si eso implica borrar del mapa producciones pasadas como sucedió con la cinta Song of the South, de 1946. El musical que combina personas de carne y hueso con personajes animados cuenta con un protagonista afroamericano (James Baskett) como el tío Remus, quien a través de cantos, narra la situación sucesos al final de la guerra civil y la abolición de la esclavitud. A pesar de que es una de las creaciones más antiguas de la empresa, recientemente tuvo acusaciones de tener tintes racistas y ofensivos a tal grado que se tomó la decisión de eliminarla de todas las plataformas así como también hacer un enorme cambio en la atracción de Magic Kingdom y Disneyland, Splash Mountain.

