Galanes anime que nos enamoraron pero en realidad serían novios tóxicos

Para muchas de nosotras, la infancia y pubertad estuvieron marcadas por series anime que nos encantaron con sus historias y personajes fantásticos.

La mayoría de ellos cuenta con personajes bien parecidos que hicieron que soñáramos con ellos. Muchas de las tramas de nuestros animes favoritos nos hicieron creer que ciertas actitudes de "chico malo" eran adorables pero si lo pensamos en la vida real, son bastante pesadas y cero románticas.

Lo sé, es difícil aceptar que no son tan perfectos como creíamos y aunque puedes seguir enamorada de ellos, no esperes un novio igual en la realidad.

Darien/Tuxedo Mask de Sailor Moon

Darien, mejor conocido como Tuxedo Mask, peleaba junto a Sailor Moon y sus amigas para defender al mundo de la destrucción. Él era el encantador novio de Serena y con su smoking negro, capa y antifaz, logró´convertirse en el amor platónico de muchas, especialmente cuando aparecía entre rosas rojas. Sin embargo, Darien está lejos de ser el novio perfecto empezando porque solía provocar a Serena,a demás de que terminaba siendo un obstáculo al momento de la batalla. Por otro lado, siempre ha existido la polémica en su historia de amor ya que era bastante más mayor que ella. En el manga, Serena tenía 14 años y él 17 años. Darien también sale con Rei, quien igual era menor así que si lo piensas descabelladamente, ¿qué hacía un joven universitario rondando las escuelas secundarias?

Ah, y no olvidemos la forma en la que saboteó su relación con Serena. En Sailor Moon R, Darien tiene un sueño recurrente en el que ella muere debido a su relación por lo que decide romper sin dar mayor explicación. "Voy a protegerte diciendo que nunca estuve enamorado de ti". Vaya patán.

Tuxedo Mask - Gif

Vegeta de Dragon Ball

El Príncipe de los Sayayin es a menudo considerado uno de los chicos rudos más queridos del anime. Aunque de principio se presenta como un villano y el eterno rival de Goku, conforme avanza la saga tiene un cambio de corazón, al grado de formar una familia con Bulma. Claro, siempre nos enamoramos del chico malo que se redime pero ¿realmente sería sano estar al lado de un hombre tan explosivo y testarudo como Vegeta?

Aunque nos haya hecho amarlo en su faceta de papá, seguía siendo un hombre violento que realmente no demostraba afecto hacia Bulma o sus hijos. Además, en varias ocasiones lo vimos insultar a Bulma o menospreciarla.

Vegeta/ Dragon Ball

Inuyasha de Inuyasha

Un manga escrito e ilustrado por Rumiko Takahashi, una de las mujeres más importantes en el mundo anime. Su adaptación a serie animada sin duda hizo que muchas nos enamoráramos del protagonista. Él nos enamoró con sus ojos color miel y sus tiernas orejitas de perro, además de que siempre protegió a Aome. Inuyasha creció solo, lo que lo hizo tener una actitud agresiva y petulante. Sin embargo, ella le enseña a confiar en los demás y sacar su lado más dulce.

Eso sí, aunque es un personaje muy carismático tiende a ser bastante inmaduro y su mayor debilidad es que no supera a su ex. Inuyasha quiere a Aome pero no duda en abandonarla cada vez que Kikio se hace presente, haciéndola sufrir. Es decir, ¿te imaginas estar con alguien que no supera a su ex novia? ¡Qué horror!

Inuyasha - Gif

Tomoe, de Kamisama Kiss

Tomoe es el zorro guardián de un templo. Su aspecto humanoide lo hace muy atractivo, sin mencionar su humor sarcástico y gran carisma. Aunque es convertido en "familiar" (protector) por la fuerza, cuida y protege a Nanami de todo corazón. Sí, tomoe es perfecto pero también tiene una actitud agresiva con Nanami.

Él pertenece a la época feudal por lo que puede ser bastante machista para nuestros tiempos. En una ocasión incluso se muestra cómo intentó abusar de Nanami para "hacerla de su propiedad". Por si fuera poco, también tiende a humillarla y dudar de sus capacidades para mantener el control en el templo.

Tomoe, Kamisama Kiss - Gif

Ranma Saotome – Ranma 1/2

Uno de los animes más polémicos pero divertidos por su humor sarcástico e irreverente. Ranma es experto en las artes marciales pero sufre una maldición luego de caer en un pozo encantado que hace que se convierta en chica cada vez que lo mojan con agua fría. Por si fuera poco, su padre lo compromete con Akane Tendo, una chica linda pero bastante caprichosa.

Aunque al principio ninguno se soporta, poco a poco comienzan a enamorarse pero la soberbia de ambos hace que nunca lo acepten. Ranma es bien parecido e incluso puede ser bastante caballeroso, sin mencionar que siempre está para proteger a Akane. Eso sí, es muy infantil y siempre está peleando con ella, incluso la ofende diciendo que "está gorda" o "fea". Ranma sabe que es un galán, que todas las chicas están detrás de él y que Akane se pone muy celosa, cosa que disfruta.

Ranma - Gif

Makoto- School Days

School Days es otro ejemplo de lo horrible que es hacer trampa. Makoto es el protagonista de la historia, y después de finalmente poder salir con la chica de la que está enamorado, decide engañarla con varias chicas. Esto continúa durante la duración del programa hasta que su novia original lo apuñala hasta la muerte y luego le corta la cabeza para dársela a su amante.

Sasuke – Naruto

Sasuke es uno de los chicos que robó el suspiro a muchas. Es un ninja experto y su sueño es vengar a su familia matando a su hermano ya que este acabó con todo el clan. Cuando entra a la escuela de ninjas, es acosado por las chicas por ser el más guapo sin embargo, no muestra interés en el amor. Poco a poco se vuelve más poderoso y Sakura se enamora de él aunque este termina tratándola muy mal e incluso un día intenta matarla. Sasuke se vuelve un criminal porque le declara la guerra a su aldea. Sasuke pelea contra Naruto y pierde pero aprende que hay una hermandad entre ellos con lo cual se redime. Sasuke y Sakura tienen una hija Sarada. Quizá parezca un final feliz ¡pero piensa en todo lo que pasó Sakura! Es decir soportó todas las humillaciones de Sasuke.