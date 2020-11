Playboy podría tener a su primera modelo de 75 años en la próxima portada

La famosa cantante de country Dolly Parton podría volver a aparecer en una portada de Playboy para celebrar su cumpleaños número 75, esto sucedería 40 años después de que la intérprete protagonizara la portada de la revista por primera vez.

De acuerdo con información de TMZ, la cantante podría aparecer en la portada del mes de enero, ya que tanto ella como la revista cumplen 75 años. Por esa razón los ejecutivos de la publicación esperan que la estrella regrese para hacer historia una vez más, ya que la primera vez se convirtió en la primera cantante country en hacerlo.

En una entrevista para BBC Radio 5, Dolly Parton expresó su interés por volver a aparecer en la publicación.

Al mismo tiempo reveló que a sus 75 años no piensa retirarse pues para ella la edad no es impedimento para continuar persiguiendo sus sueños. En cuanto a si volvería usar el mismo outfit que en 1978, ella dijo que era una posibilidad.

La primera ocasión en la que apareció en la portada de Playboy, tenía 32 años y usó un body negro con orejas de conejo y un moño brillante. En una entrevista reciente la cantante dijo en tono de broma que no le molestaría volver a usar el traje ya que su pecho seguía luciendo igual.

En cuanto al paso de los años, Dolly dijo que no le preocupaba pues piensa que seguirá luciendo igual que ahora.

"Lo bueno de mi, es que tengo mi propio look. Me veo como una caricatura y las caricaturas no envejecen… Incluso cuando tenga 90 años seguiré luciendo igual, pero con más maquillaje y pelo más grande."