Del refugio a mascota del presidente: así es la historia de Major, el primer perro rescatado que vivirá en la Casa Blanca

La Casa Blanca tendrá nuevos habitantes y la familia de Joe Biden, el nuevo presidente electo, no está completa sin Major y Champ, sus dos perros.

El candidato del Partido Demócrata que se hizo con la victoria el pasado 7 de noviembre comienza a adquirir títulos, a pesar que será el próximo 20 de enero cuando asuma el poder.

Además de ser el hombre de mayor edad en tomar el mando, también es el primero en llevar a la sede donde descansa el poder de Estados Unidos a un perro refugiado que fue rescatado de las calles.

La historia de Major

Desde 1897 con George Washington comenzó la vieja tradición de tener mascotas en la Casa Blanca, las cuales se han ido alternando a medida que sus cuidadores trascienden como líderes de la nación.

Ahora es el turno de Major, un pastor alemán que se encontraba en un centro de adopción de animales llamado Delaware Humane Association, en 2018, según reseñó el portal Sopitas.

Él proviene de una camada de cachorros que no se encontraban en buen estado de salud por asfixia al exponerse a toxinas, y por eso fueron abandonados a su suerte hasta que el centro se hizo con sus cuidados hasta que alguien quisiera adoptarlos.

"Una vez que pedimos ayuda para ellos en redes, Joe Biden se enteró y se puso en contacto con nosotros inmediatamente", aseguró la misma organización.

Desde el primer encuentro el 'flechazo' por este perro se hizo presente y decidió integrarlo a su núcleo familiar, después de comprar tiempo atrás a un animal similar y entender que no se pueden hacer transacciones con estas mascotas, explicó la fuente.

A partir de ese momento, el matrimonio integró dentro de sus labores sociales la concienciación sobre el cuidado animal y la adopción de estos canes.

"Estamos agradecidos por su trabajo en la búsqueda de hogares para perros como Major y otros innumerables animales", dijeron públicamente por aquella fecha, de acuerdo con El Español.

El amor de Joe Biden por sus mascotas

Desde este momento, Joe Biden empieza a marcar una distinción respecto a su predecesor puesto que Donald Trump no tiene animales domésticos y nunca manifestó el deseo de tenerlas.

"Aunque no me importaría tener un perro, no tendría tiempo para cuidarlo. ¿Cómo me vería paseando a un perro en el césped de la Casa Blanca? No sé, lo encontraría un poco falso", explicó el republicano en El Paso, Texas, en febrero de 2019, citado por el mismo medio.

De hecho, con su mandato se rompieron 100 años continuos de mascotas en la casa presidencial, algo que el político de 78 años no va a continuar en 2021.

Y es que sus peludos lo han acompañado desde hace muchos años atrás. En 2008 le regaló a su esposa su otro pastor alemán, Champ, cuando Barack Obama se convirtió en presidente de los Estados Unidos.

Incluso este gesto fue imitado por el también abogado, que fue el primer mandatario afrodescendiente en ese país, pero él escogió que su perrito fuese el regalo para sus dos hijas: Sasha y Malia Ann.

Por otro lado, los pastores alemanes de Joe Biden son tratados como dos hijos más, tanto, que tienen sus propias cuentas en redes sociales y son una sensación en Twitter.

Allí, el perfil de los animales superó los 150 mil seguidores y a través de Instagram, ya suman más de 50 mil fanáticos que se alegran porque esta tradición regrese al poder estadounidense, la cual tiene mucha influencia desde hace años.

Es tanto así, que conforme con los reportes de El Confidencial, los perros de Obama " tenían secretaria propia y agenda propia y la web de La Casa Blanca cuenta con un apartado dedicado en exclusiva a las mascotas de los presidentes".

