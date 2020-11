Luego de una cuasi- agónica y muy controversial elección, Joe Biden ha sido elegido el presidente número 46 de Estados Unidos. Así celebran las famosas colombianas el triunfo de Joe Biden

Muchas personas en todo el mundo celebran su victoria, más aún, la salida de Trump de la Casa Blanca.

En Colombia, no es la excepción. Más aún con famosos que han sufrido ataques por su activismo político.

Pero que ahí siguen.

Es el caso de la actriz Carolina Guerra, que dice que en dos años "será nuestro turno" para cambiar de presidente.

La cantante Adriana Lucía también venía desde hace rato dando tuits, algunos humorísticos, sobre la derrota de Trump.

Se conmovió por la emotiva reacción del activista Van Jones.

Shakira dio un conmovedor mensaje de esperanza.

Celebrating with my children this new phase of unity and healing that begins now with Biden as new president elect.

The world is in the hands of someone civil and compassionate.

Now it’s time to clean up the environment, provide quality education and health services to all. We all have to do our part, but the groundwork is laid.

Now a little dance with my kids to celebrate! pic.twitter.com/xyWnaZrXqk

— Shakira (@shakira) November 7, 2020