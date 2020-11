El emotivo mensaje de Barack Obama para felicitar a Joe Biden

El ex presidente de los Estados Unidos Barack Obama celebró el triunfo de su ex Vice Presidente y amigo Joe Biden con un emotivo mensaje en redes sociales en el cual expresó su emoción por el futuro del país y alentó a los ciudadanos a darle una oportunidad incluso si no habían votado por él.

Barack Obama felicita a Joe Biden con un mensaje en redes sociales

A través de sus redes sociales, Barack escribió una felicitación para Joe y para su vice presidente Kamala Harris:

"No podría estar más orgulloso por felicitar a nuestro próximo presidente Joe Biden y a nuestra primera dama Jill Biden… Tampoco podría sentirme más orgulloso de felicitar a Kamala Harris y Doug Emhoff por su histórica elección como vice presidenta."

El ex presidente de los Estados Unidos Barack Obama celebró el triunfo de su ex Vice Presidente y amigo Joe Biden con un emotivo mensaje en redes sociales - Instagram

Barack expresó su emoción por el futuro de los Estados Unidos y pidió los ciudadanos darle una oportunidad a Joe, incluso si su voto no fue para él.

"Estoy seguro que hará su trabajo tomando en cuenta los intereses de cada uno de los americanos, incluso de quienes no votaron por él. Así que les pido que le den una oportunidad y lo apoyen."

Barack expresó su emoción por el futuro de los Estados Unidos y pidió los ciudadanos darle una oportunidad a Joe Biden, incluso si su voto no fue para él. - Instagram

También recordó que Joe será uno de los presidentes que llega a la Casa Blanca en medio de las circunstancias más adversas:

"Tenemos la suerte de que él tiene todo lo que se necesita para ser presidente, por que cuando llegue a la Casa Blanca en enero, enfrentará una serie de retos que ningún otro presidente ha enfrentado: una pandemia, desigualdad económica y en el sistema de justicia, democracia en riesgo y un clima en estado de emergencia. "

Joe, nació en Scranton, Pennsilvania como el mayor de cuatro hermanos. A pesar de luchar contra dificultades del habla, logró concluir sus estudios en historia y ciencias políticas en la Universidad de Delaware para después recibir su título como abogado en la Universidad de Syracuse.

Joe, logró concluir sus estudios en historia y ciencias políticas en la Universidad de Delaware para después recibir su título como abogado en la Universidad de Syracuse. - Instagram

En 1969 ganó las elecciones del condado de New Castel en Delawere y en 1973, se convirtió en el senador más joven por ese mismo estado. En 2008, recibió la invitación por parte de Barack Obama para ser vice presidente. Esta es la tercera vez que compite por la presidencia, ya que la primera vez fue en 1988 y más tarde en 2008.

Joe Biden: En 2008, recibió la invitación por parte de Barack Obama para ser vice presidente. Esta es la tercera vez que compite por la presidencia, ya que la primera vez fue en 1988 y más tarde en 2008. - Instagram

Algunas de las políticas más conocidas de Joe Biden, es su interés por el fortalecimiento de las relaciones exteriores de Estados Unidos, así como su participación en proyectos de protección interna ante amenazas terroristas internacionales. En 2001 apoyó la invasión a Afganistán y en 2003 la decisión del presidente George W, Buch para enviar tropas a Irak.

Algunas de las políticas más conocidas de Joe Biden, es su interés por el fortalecimiento de las relaciones exteriores de Estados Unidos, así como su participación en proyectos de protección interna ante amenazas terroristas - Instagram

Te recomendamos en video:

Más de este tema: