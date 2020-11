Hoy es el Día de los solteros y existen muchas razones para celebrar

Hoy se celebra el Singles day o Día de los solteros, una fecha célebre creada en China durante la década de los 90 que festeja el orgullo de no tener una pareja y disfrutar la vida libre de compromisos amorosos. Aunque este día se hizo para recordar la importancia del amor propio y la individualidad, también se ha convertido en uno de los días más esperados a nivel comercial, pues en varias tiendas se encuentran promociones especiales.

Así surgió el Día de los solteros

La idea fue de un grupo de estudiantes de la Universidad de Nanjing como un festejo que contrarrestaba al Día de San Valentín; de esta manera las personas solteras no se sentirían excluidas ya que en esta fecha se realizaban actividades para promover que quienes no tuvieran pareja socializaran con otras personas por medio de citas a ciegas. Se eligió esta fecha debido a que los cuatro números uno (11/11) son un símbolo de soltería e individualismo, esto se debe a que en China, el número 1 representa a un árbol sin hojas y se asocia con una persona que no tiene pareja o no se casa.

Tiempo después la empresa Alibaba registró la marca para aprovecharlo como un día de grandes descuentos similar al Black Friday e incluso organiza un evento televisado en el que participan estrellas internacionales. El éxito ha sido tal que este día se conoce como el momento en el que se gestiona el mayor volumen de envíos.

Las personas solteras son las más felices

Aunque esta fecha se ha convertido en una oportunidad para muchos para conseguir promociones, también es importante celebrar y darle importancia al amor propio independientemente de que se tenga una pareja o no.

De acuerdo con los psicólogos, la falta de amor propio puede manifestarse con sentimientos de inseguridad, soledad, miedo, vergüenza o ira, puede afectar la vida de la persona cuando esta no aprende a poner límites en sus relaciones, permite el maltrato emocional, psicológico o físico.

El amor propio, permite que las personas se acepten y respeten a sí mismas, que crean en sus cualidades y les concedan un valor que les permita sentirse bien consigo mismos, independientemente de las circunstancias externas.

Se construye desde la infancia y puede cultivarse a lo largo de la vida conociéndose y estableciendo valores y creencias, así como poniendo límites cuando estos son transgredidos por otra persona o situación.

Actualmente el número de personas que eligen permanecer solteras ha aumentado debido al estilo de vida que se lleva y a que las presiones sociales en cuanto a la vida de pareja también han cambiado. Incluso ha habido diversos estudios que demuestran que las mujeres solteras y sin hijos son más felices y viven por más tiempo.

