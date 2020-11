Una chica se entera de la infidelidad de su novio gracias a un reflejo en una selfie

Hay situaciones en las que una simple selfie puede desatar todo un caos para unos, pero para otros puede ser la clave para salir de una futura relación fallida. Este fue el caso de una chica cuya perspicacia le ayudó a detectar la infidelidad de su novio a través de una selfie en sus redes sociales.

Sydney Kinsch, de 24 años, reveló cómo terminó su relación en un video viral de TikTok, compartiendo la foto que su -presumiblemente- ahora ex novio le envió a través de Snapchat.

Según reseña el portal del New York Post, antes de presionar el botón de “enviar”, el chico muy descuidado aparentemente no se dio cuenta del reflejo en sus gafas de sol que mostraban las piernas de otra mujer descansando en el auto junto a él, pero la perspicacia y el buen ojo de Sydney ciertamente no se lo perdió. "Esa vez, mi novio de 4 años me hizo un Snapchat y me engañó", escribió la chica en el video que puede ver aquí.

El video corto muestra a Sydney parada frente a la selfie, cubriendo la mitad del rostro de su ex. En la imagen, él está en un carro usando gafas de sol negras, y en el marco que es visible, su brazo en el volante se refleja en la cámara, lo cual es bastante preocupante, ya que el joven parece haberse tomado la selfie mientras maneja.

Pero por si eso fuera poco, Sydney luego cambia al otro lado de la imagen, revelando la otra lente. Y allí el reflejo también es bastante claro: se nota a gran detalle como las piernas de una mujer están apoyadas en el interior del carro con los pies fuera de la ventana, en consecuencia la prueba de la infidelidad. "Miren el reflejo en los lentes de sus novios, damas", subtituló la joven en el video.

Sydney decidió brindar más detalles de toda su relación y del hecho que la salvó de un final un poco más problemático, revelando que las cosas empeoraron después de que ella recibió la foto. “Lo llamé y le pregunté si se había dado cuenta de que me envió las piernas de una p***a en su foto de Snapchat y él no tenía idea”, escribió. "Así que se la envié y me llamó loca y que era la novia de nuestro amigo y [que] él sí le permite a ella tener amigos".

Más tarde se enteró de que él había estado viendo al menos a otras cinco mujeres en paralelo solo en el último mes, subiéndolas también en su carro, justo como hacía con Sydney.

Aunque este video ha sido el único que la protagonista de esta historia ha subido a su cuenta TikTok, ya se ha reproducido 1.8 millones de veces desde que lo publicó la semana pasada. Y por supuesto, Internet no se contuvo sobre este evento, dando a conocer que a cientos de miles de personas les ha gustado que la chica logró descubrir la infidelidad a través de una selfie, y muchos le han dejado comentarios de apoyo.

"Los chicos siempre piensan que pueden sacarnos una excusa rápida", escribió una chica. “Me encanta cuando no son inteligentes, nos ahorran mucho tiempo”, escribió otra. “El universo tiene sus maneras misteriosas de revelarnos las cosas. Yo descubrí a mi novio en el funeral de su abuela a través de una transmisión en vivo que él mismo me compartió”, comentó otra chica.

Más allá de descubrir alguna infidelidad, los reflejos en fotos y videos se han usado mucho para atar cabos en todo tipo de cosas. De hecho, en 2019, un hombre fue arrestado bajo sospecha de acechar a una ídolo pop femenina utilizó los reflejos de sus pupilas en las fotos que compartía en las redes sociales y Google Street View para encontrar dónde vivía.

La policía de Tokio se negó a comentar sobre los detalles de la investigación, pero confirmó que Hibiki Sato, de 26 años, fue arrestado bajo sospecha de comportamiento indecente en relación con el acoso a la mujer de 20 años. La policía describió a Sato como un "fanático ávido".

