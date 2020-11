Aún en pleno siglo 21, los estereotipos, la tolerancia e inclusión hacia actitudes no estandarizadas son cuestionables, involucrando temas de raza, nacionalidad, y en este caso de género. Sin embargo, un pequeño niño le ha dado a los internautas una lección sobre esto al pedirle a su mamá una muñeca de regalo.

Así es, un chico varón le pidió a su mamá una muñeca, muy a pesar de que estos juguetes suelen ser orientados para el público femenino, pero a pesar que tal vez muchas personas no estarían de acuerdo y quieran que el pequeño juegue con autos de carreras, la razón que tiene en mente es enternecedora.

Un niño le pide a su mamá una muñeca de regalo para aprender a ser un buen papá

Según reseña el portal El Nueve, la historia fue compartida por su madre, Rocío Natalia, quien explicó a través de una publicación en Facebook que su hijo le pidió una muñeca, para comenzar a prepararse como "un gran padre como su papi".

Según la madre, el niño siempre juega con su hermana, pero ya estaba cansado de que la pequeña no le preste sus muñecas, por lo que decidió pedir una para él y así poder jugar tranquilamente mientras toma experiencia para ser un padre ejemplar.

“Hoy le compré su bebé. Y ha sido lo más adorable del mundo. No solo está super feliz, sino que lleva toda la tarde cuidándola. Le ha dado bibí, la abraza, le da besitos y le dice cosas hermosas”, escribió la madre a través de su cuenta de Facebook. Según la mujer, al regalarle un muñeco al niño le está enseñando a cooperar en casa e incluso le permite convertirse en un padre ejemplar.

“¿A qué voy con esto? No sé ustedes, pero con enseñarle a mi hijo a cooperar en el hogar y permitirle jugar a ser buen padre, me estoy asegurando de dejarle un excelente hombre a este mundo. Así cambiaremos esta sociedad, mi gente. No creando más machitos alfa. Eliminando el sexismo y patriarcado de raíz”, compartió Rocío.

También aseguró que a pesar de ser considerados juguetes para niñas, no tiene nada de malo que un niño los use. “Jugar con muñecas, cocinita y hacer quehaceres en el hogar no lo hará menos hombre, sino mejor persona, hijo, hermano y esposo; si es que tiene hijos, porque si no quiere tenerlos, maravilloso también. Es su vida”, dijo la madre.

Rápidamente la publicación fue difundida por todo internet, creando reacciones en su mayoría positivas, celebrando la decisión de la madre y el apoyo del padre en cuanto cumplir con el deseo del niño ya que está soportado en un lindo pensamiento que nos enseña de tolerancia e inclusión.

“Muy bien! Mi hijo nunca me pidió una, pero a las del cuido, hasta las lactaba!!! Y si me la pedía, se la compraba también”,“ Eso es bonito. Que tenga de ejemplo a su papá y querer imitarlo en ese aspecto”, “Muy bonito. Soy Trabajadora social clínica y esto es muy importante para el desarrollo de niños y niñas. Los hombres lloran y sienten. Esto hace que un niño exprese sus sentimientos y emociones”, fueron algunos de los comentarios que se leen en la publicación, apoyando el mensaje de tolerancia e inclusión.

Recordemos que los niños van más allá del pensamiento de cualquier prejuicio y estereotipo. Ellos solo piensan de manera inocente y ven las acciones que se llevan a cabo en casa y las toman como ejemplos.

Al criar a los niños sin prejuicios, no solo de género sino de cualquier tipo, los estamos preparando para ser mejores personas, ser más tolerantes y más humanos para que en el futuro se conviertan en hombre y mujeres de bien, y que con las enseñanzas impartidas en la infancia sean un ejemplo para la familia que formarán y para el resto de la sociedad. La tolerancia e inclusión empieza por una persona y termina con todo el mundo.

